Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1261 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 269 bin 696'ya çıktı.



Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, vaka sayısı 306 bin 302, vefat sayısı 7 bin 639 olarak kayıtlara geçti.



Aktif hasta sayısı 28 bin 967, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.



- "Zatürre oranında düşüş devam ediyor"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son bir ayda yapılan denetimlerde 16 bin 525 kişiye 10 milyon 175 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.



Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1332 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden işlem yapıldı.

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 kişinin, Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği bildirildi.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 9 köy ve 3 mezranın karantinada olduğu bildirildi.

Denizli'de köpeğini gezdirmek gerekçesiyle dışarıya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal eden sanığa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde kurallara uymayan 74 toplu taşıma aracı sürücüsüne 30 bin lira ceza verildi.

Adıyaman'da 88 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

