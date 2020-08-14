Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, toplam can kaybı 5 bin 934 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 923 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 228 bin 980 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72 vaka sayısı 246 bin 861, vefat sayısı 5 bin 934 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 656, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,8 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Kovid-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir aile demek."

- İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi gönderildi.

Genelgeye göre, Kovid 19 tanılı /temaslı/ evde izolasyona alınanların Sağlık Bakanlığınca belirlenen koşullara uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak. Mahalle Denetim Ekiplerinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticileri yer alacak. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Genelge kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda taksilerde, özel araçlarda ve camide denetim gerçekleştirilirken, Başkentteki düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlarda denetim yapıldı.

- Bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı.

Düzce Valiliği, 65 yaş ve üstü kişilerin düğünlere katılmasını sınırlandırdı.

Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde izolasyona alınmasına rağmen buna uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek.

Bartın'da düğünlerde çekilen kamera görüntülerinin, ihtiyaç duyulması halinde filyasyon çalışmalarında kullanılmasına karar verildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi açılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı oluşturuldu.