Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

- Son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı 44 gün sonra 900 sınırında" - "Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı. Hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" - Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulundu: - "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür" - "Her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız" - "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir" - "Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır" - "Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır"