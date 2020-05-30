Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 162 bin 120 ve can kaybının 4 bin 489 olduğunu, 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 125 bin 963'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, vaka sayısı 162 bin 120, vefat sayısı 4 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 324, iyileşen hasta sayısı 125 bin 963 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım." paylaşımında bulundu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı.



Açılışı yapılan hastane, başta yeni tip koronavirüs salgını olmak üzere salgın, deprem ve afetlerle mücadelede kullanılacak.



Hastanenin 500 araçlık otoparkı ve 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. 1008 yatak kapasitesiyle sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede 16 ameliyathane yer alıyor.



Hastanede 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.



- 60 yaş üstü kamu çalışanları idari izinli sayılacak



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Genelgeye göre, salgınla mücadele kapsamında 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.



Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.



- Yargıda normalleşme adımları



Hakimler Savcılar Genel Kurulu, yargıda normale dönüş eylem planını hazırladı. Buna göre, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'a kadar ertelenmesine dair tedbir aynen uygulanacak.

Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin, duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'dan itibaren başlatılacak.



Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir 1 Haziran itibarıyla sonlandırılacak.



Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz'a kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri karşılanmayacak. 1 Haziran'dan itibaren yalnızca 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve cumhuriyet savcıları idari izinli sayılacak.



Adalet Bakanlığı da normalleşme sürecinde adliyelerde alınacak tedbirleri belirledi.



Bakanlığın hazırladığı kılavuza göre, adliyelere maskesi olmayan giremeyecek, herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin de girişine izin verilmeyecek.



Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayacak. Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde girişe izin verilecek.



Hakimler, savcılar, avukatlar ve personel maske kullanacak. Duruşma, cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, cezaevlerinde 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşlerin yapılmaya başlanacağını duyurdu.



Yargılama süreçlerine değinen Gül, "İddianamenin düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlamış olacak, yine pazartesi bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yargısal faaliyetler başlayacak." dedi.

Bakan Gül, "16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar ve durdurulan tüm süreler de başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

- Özel okul öncesi eğitim kurumları açılıyor

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okul öncesi eğitim kurumları, özel anaokulları, ana sınıfları 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.



Yıldız, "Yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da aralarında bulunduğu özel çeşitli kurslar, sosyal etkinlik merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ile benzeri özel kurumlardan isteyenler 1 Haziran itibarıyla eğitime başlayabilecek." diye konuştu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açılış izni verilen ve 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.

Buna göre, söz konusu yerlerde bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak. Kuruluşlar, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek, bu işleme ilişkin belgeler, il müdürlüklerine iletilecek.

Kuruluşlara girişte, kuruluştan ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek, bir çizelge ile kayıt altına alınacak. Ateşi olan çocuklar kuruluşa kabul edilmeyecek.

Zorunlu haller dışında kuruluşa veliler ve ziyaretçiler kabul edilmeyecek. Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacak. Araç girişlerine el dezenfektanları konulacak.

- Camiler cemaatle buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle sessizliğe bürünen camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Birçok kentte belirlenen cami ve mescitlere giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez dışarı çıktı.