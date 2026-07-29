  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler ABD-İran arasında sessizlik bozuldu: ABD üslerinde alarm! Mescid-i Aksa büyük bir tehdit altında! 29 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi İhsan Abbas (Arap dili ve edebiyatı âlimi, tarihçi, eleştirmen ve yayımcı) ABD ve Suudi Arabistan operasyon düzenledi! Çok sayıda hedef vuruldu ABD saldırıyı doğruladı! Çok sayıda füze engellendi Siyonistler gaspa hazırlanıyor! Emir çıkardılar Erdoğan düşmanlığı, kimleri kimleri nerelere savurmuş! Yemen'de gerilim tırmanıyor! Cephe hatlarında şiddetli çatışma
Gündem Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken çıkış: "Devlete alternatif değilsiniz" 500 bin ev teslim edildi, hâlâ beğenmiyorlar
Gündem

Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken çıkış: "Devlete alternatif değilsiniz" 500 bin ev teslim edildi, hâlâ beğenmiyorlar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yayımladığı videoda devletin deprem bölgesinde yürüttüğü konut çalışmalarına dikkat çekerek, "500 bin ev teslim edildi" sözleriyle yapılan hizmetin görmezden gelindiğini savundu. Özdemir, muhalefetin sürekli eleştirdiğini ancak çözüm önerisi ortaya koymadığını ifade etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada paylaşılan videosunda deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, devletin afet sonrası yürüttüğü çalışmaların büyüklüğüne işaret ederek bazı çevrelerin bu başarıyı küçümsediğini söyledi.

"Devlete alternatif değilsiniz"

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Özdemir, "Devletin büyüklüğünde bazı insanlar şüpheye düşüyor. İki tane uyduruk adam çıkıyor, 'Biz devlete alternatifiz' diyor. Değilsin kardeşim." ifadelerini kullandı.

"500 bin ev teslim edildi"

Deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde gördüğünü belirten Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülen konut çalışmalarına dikkat çekerek, "Deprem bölgesine gittiğin zaman görüyorsun. 500 bin ev teslim ettiler. 'Murat Kurum 500 bin ev teslim etmiş, devletin büyük başarısı' diyoruz. Onu da beğendiremiyoruz." dedi.

"Çözüm de yok, öneri de yok"

Muhalefetin sürekli eleştiri yaptığını savunan Özdemir, "Burnunu, dudağını büküyorlar. 'Ama bilmem ki' diyorlar. Hiçbir şeye fikri yok. Meymenetsiz bir muhalefet var. Hiçbir şey beğendiremiyoruz. Çözüm? Çözüm de yok. Önerin? Önerisi de yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e dış politika eleştirisi: "Bu iki açıklama nasıl bağdaşıyor?"
Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e dış politika eleştirisi: "Bu iki açıklama nasıl bağdaşıyor?"

Gündem

Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e dış politika eleştirisi: "Bu iki açıklama nasıl bağdaşıyor?"

‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı
‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı

Gündem

‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı

Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza
Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza

Aktüel

Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23