Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken çıkış: "Devlete alternatif değilsiniz" 500 bin ev teslim edildi, hâlâ beğenmiyorlar

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada paylaşılan videosunda deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, devletin afet sonrası yürüttüğü çalışmaların büyüklüğüne işaret ederek bazı çevrelerin bu başarıyı küçümsediğini söyledi.

"Devlete alternatif değilsiniz"

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Özdemir, "Devletin büyüklüğünde bazı insanlar şüpheye düşüyor. İki tane uyduruk adam çıkıyor, 'Biz devlete alternatifiz' diyor. Değilsin kardeşim." ifadelerini kullandı.

"500 bin ev teslim edildi"

Deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde gördüğünü belirten Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülen konut çalışmalarına dikkat çekerek, "Deprem bölgesine gittiğin zaman görüyorsun. 500 bin ev teslim ettiler. 'Murat Kurum 500 bin ev teslim etmiş, devletin büyük başarısı' diyoruz. Onu da beğendiremiyoruz." dedi.

"Çözüm de yok, öneri de yok"

Muhalefetin sürekli eleştiri yaptığını savunan Özdemir, "Burnunu, dudağını büküyorlar. 'Ama bilmem ki' diyorlar. Hiçbir şeye fikri yok. Meymenetsiz bir muhalefet var. Hiçbir şey beğendiremiyoruz. Çözüm? Çözüm de yok. Önerin? Önerisi de yok." değerlendirmesinde bulundu.