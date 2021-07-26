Türkiye’nin kopyası gibi! Tunus'taki darbenin bahanesi ne?

Tunus'ta askeri yetkilileri toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Yani Said, Tunus'ta bir darbeye imza attı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Tunus'taki darbenin Türkiye'de 28 Şubat'ta yaşananların adeta kopyası olduğunu söyledi.

Manşetlerin Dili programında konuşan Karahasanoğlu, "28 Şubat’ta da Türkiye’de milletvekilleri istifa ettirilmişti. Bakanlarda tehitlerle yine istifa ettirildi. Cumhurbaşkanı o dönem durumdan istifade ederek Erbakan’ın istifasını kabul edip Tansu Çiller yerine Mesut Yılmaz’î göreve getirdi. 28 Şubat ve darbeler anlamında Tunus, Türkiye’nin benzeri. Birbirinin kopyası. Türkiye’de fonlanan gazeteciler, internet sitesi açanların hangi amaçla yayın yaptıkları gibi darbeli kafalı siyasetçilerde böyle darbelere imza atıyor. Bunlar illegal işlemlerdir" ifadelerini kullandı.