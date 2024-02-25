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Spor Türkiye'nin konuştuğu penaltıyı yaptıran Kasımpaşalı Yunus Emre'den açıklama var!
Spor

Türkiye'nin konuştuğu penaltıyı yaptıran Kasımpaşalı Yunus Emre'den açıklama var!

Yeniakit Publisher
2024-02-25 16:48:00 -
Türkiye'nin konuştuğu penaltıyı yaptıran Kasımpaşalı Yunus Emre'den açıklama var!

Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından, yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Yunus Emre Gedik, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yunus Emre'nin penaltıya sebebiyet vermesiyle Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Fakat mücadelenin ardından futbolseverler pozisyonun penaltı olup olmadığına dair büyük bir tartışmaya girdi. Tüm ülkenin konuştuğu ve pozisyonu büyük tartışmalara neden olan Yunus Emre, maçın ardından penaltı pozisyonu için çıkan bazı haberleri yalanladı.

Yunus Emre'nin penaltı pozisyonu

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan futbolcu, "Maçtan sonra sosyal medyada ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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