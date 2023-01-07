Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Müge Anlı'daki sapık Sinan tutuklandı

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve hakkındaki iddialar ile bu iddialara verdiği tepkilerle gündem olan Sinan Sardoğan "çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Sardoğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu.

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan ve 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Daha önce Arife Gökçe'ye attığı mesajlar ortaya çıkan Sinan Sardoğan, "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Kendisinden yaşça büyük olan kadınlara attığı mesajları savunan Sinan Sardoğan, "Bana küfürlü konuşuyorlardı, ben de onlara mesaj atıyordum" iddiasında bulundu.

Fikri bana küfür etti!

Olay gününde şüpheli hareketleri dikkat çeken Sinan Sardoğan, "Arife Gökçe'nin kocası Fikri bana küfür etti" diye konuştu. Fikri Gökçe, Sinan Sardoğan'ın iddiasını reddederken "Ben sana küfür etmedim. Sen kimsin ben sana küfür edeceğim?" ifadelerini kullandı.

Sinan Sardoğan'ın kindar ve tehlikeli biri olduğunu dile getiren Müge Anlı, "Yayında görünen Sinan farklı. İnsanlar akli dengesinin yerinde olmadığını zannediyorlar ama Sinan'ın farklı bir iç dünyası var. Sinan, yaptıklarının suç olduğunu biliyor" diye konuştu.

Dünkü yayında yine ihbarlar yağdı. Daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.

Takıntılı komşu Sinan, Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu'na da mesajlar atmıştı. Hamide Hanım'ın eşi, "Sinan yüzünden evimizi değiştirdik. Eşimin yürümeye dermanı olmadığı için gidip şikayetçi olamadı. Karım da Sinan'dan şüpheleniyor. 'Sinan yapmıştır' diyor" ifadelerini kullandı.

"Sinan'a arabamla çarptım"

Hamide Gökçe'nin oğlu ise yaşananları şöyle anlattı: "Ablam beni aradı. 'Sinan diye biri var annemi-kardeşimizi rahatsız ediyor' dedi. Mesajlara baktım küfürler etmiş.

Ben bunu yolda görünce arabamla çarptım. Ama yakalayamadım. Yetişseydim bugün teyzem aramızda olacaktı.

Sinan çalı topladığını söylüyor ama teyzemin kaybolduğu gün elinde balta bile yoktu. Arama çalışmalarında da hedef şaşırtıyor."

"Kızını bana vermeyince kafayı taktım"

Sinan ise Hamide'den önce kızına musallat olduğunu itiraf etti. Sinan, "Ben Arife'nin yerini bilmiyorum. Aslında ben önce Hamide'nin kızını istedim. Ama Hamide kızını bana vermedi.

Öte yandan yayına telefonla bağlanan bir otobüs muavini "Bu şahsı ben geçen seneden tanıyorum. Bu şahıs Tokat terminalinde 17 yaşındaki bir kızı taciz etti dayak yedi. Tesadüfen gördüm. Baktım bizim tacizci. Adım gibi eminim o kişi Sinan'dı" dedi. Muavin ayrıca olayın gerçekleştiği noktayı da tarif etti..

Avukat Rahmi Özkan ise "Ümit ediyorum ki sayın savcımız bugünkü konuşmaları izledikten sonra yarına kadar beklediğimiz talepte bulunacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan gözaltına alındı.

Son olarak bir sosyal paylaşım sitesinde Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı.

Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu söyledi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Avcılar’da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan 6 Ocak günü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Sardoğan emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Sardoğan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.