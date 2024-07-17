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Siyaset Türkiye'nin konuştuğu komisyon toplantısında dikkat çeken görüntü!
Siyaset

Türkiye'nin konuştuğu komisyon toplantısında dikkat çeken görüntü!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 22:56:00 - 2024-07-18 00:06:36
Türkiye'nin konuştuğu komisyon toplantısında dikkat çeken görüntü!

Başıboş köpek sorununun çözümüne ilişkin düzenlenen komisyon toplantısında dikkat çeken anlar yaşandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı.

Komisyon toplantısına, evlatlarını başıboş köpek saldırılarında kaybeden aileler de katıldı.

AK Partili milletvekilleri ise toplantıda köpek saldırıları sonucunda yaralanan çocukların fotoğraflarını gösterdi.

Öte yandan AK Partili milletvekilleri konuşmalarında, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" vurgusu yaptı.
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