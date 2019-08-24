Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası skandal paylaşım!

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili gelişmeler konuşulmaya devam ederken, sosyal medyada çirkin bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Türkiye'nin kanını donduran cinayetten sonra yaptığı açıklamada, "Olayda dincilik ve sağcılık suçlu" diyerek skandal bir algı operasyonuna kalkıştı.

Türkiye'nin kanını donduran Emine Bulut cinayetiyle ilgili oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın skandal açıklamaları tepki çekti. Twitter hesabından açıklama yapan Parlak, olayın suçlusunun sağcı-dindar kesim olduğunu iddia etti. Parlak, "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu" ifadelerini kullandı.



Skandal paylaşıma büyük tepki

Twitter'da Parlak'ın sağcıları ve dindarları toptan suçlu ilan etmesine büyük tepki gelirken, "Şimdi birileri çıkar sol ideolojili suçluları önünüze sıralarsa far tutulmuş tavşan gibi kalırsınız." denildi.

Ne olmuştu?

Kırıkkale'de bir kafede Fedai B., 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile bir araya geldi.

Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı. Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı.

F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şoka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.