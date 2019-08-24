0553 313 94 23

Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası skandal paylaşım!

Türkiye'nin konuştuğu Emine Bulut cinayeti sonrası oyuncu Bülent Emrah Parlak skandal bir paylaşımda bulundu. Olayın suçlusunun dindar ve sağcı kesim olduğunu söyleyen Parlak'a büyük tepki yağdı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası skandal paylaşım!

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili gelişmeler konuşulmaya devam ederken, sosyal medyada çirkin bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Türkiye'nin kanını donduran cinayetten sonra yaptığı açıklamada, "Olayda dincilik ve sağcılık suçlu" diyerek skandal bir algı operasyonuna kalkıştı.

Türkiye'nin kanını donduran Emine Bulut cinayetiyle ilgili oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın skandal açıklamaları tepki çekti. Twitter hesabından açıklama yapan Parlak, olayın suçlusunun sağcı-dindar kesim olduğunu iddia etti. Parlak, "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu" ifadelerini kullandı. 

Skandal paylaşıma büyük tepki

Twitter'da Parlak'ın sağcıları ve dindarları toptan suçlu ilan etmesine büyük tepki gelirken, "Şimdi birileri çıkar sol ideolojili suçluları önünüze sıralarsa far tutulmuş tavşan gibi kalırsınız." denildi.

Ne olmuştu?

Kırıkkale'de bir kafede Fedai B., 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile bir araya geldi.

Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı. Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı.

F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şoka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
  1. Kırıkkale
  2. Oyuncu Bülent Emrah Parlak
  3. Emine Bulut

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi
    1. Cinayet zanlılarını çelişkili..
    2. Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası..
    3. Kardeşeli Derneği’nden 478 bin 500..
    4. Görenler şaşkın! Tamamen pembe renge..
    5. HDP'liler Hacire Akar ve ailesine..
    6. CHP’den kadına şiddete sert tepki
    7. Bodrum'da imara aykırılıklar olan..
    8. Ahmet Muhammedoğlu: "Bayramın..
    9. Samsun-Ordu yolunda selden dolayı..
    10. Ordu Büyükşehir 4 bin kaz dağıtacak
    11. Beyoğlu’nda 5 yaşındaki çocuk ikinci..
    12. Oklubalı’ndan Başkan Bozkurt’a..
    13. MHP’li başkan teknedeki yangında..
    14. İzmir’de atletizm rüzgarı esiyor
    15. Otel odasında ölü bulundu
    16. Bakan Aydın Maruf, Elazığ TSO Başkanı..
    17. Hakkari'de patlama! Yaralılar var
    18. Ardahan'da bir kadın silahla vurulmuş..
    19. Diyarbekirspor hazırlık maçında..
    20. Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri
    21. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa..
    22. Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası..
    23. Çanlı kadınlar Emine Bulut cinayetini..
    24. Kars’ın savunmasında kullanılan Arap..
    25. Karşıyaka’da Kvesic defteri kapandı
    26. Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
    27. Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık..
    28. Kula’da kurulacak olan OSB’ye ön..
    29. Dündar’dan Türkiye-Kazakistan..
    30. Sadettin dedenin hayat mücadelesi..
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı