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Gündem Türkiye’nin kararlı duruşu sonrası küstah çağrı: F-16'ları vermeyin
Gündem

Türkiye’nin kararlı duruşu sonrası küstah çağrı: F-16'ları vermeyin

Türkiye'nin önemli duruşu sonrası 10 büyükelçi geri adım attı. Bu gelişme Ermeni lobisini fena halde rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 09:32:00 - 2021-10-26 09:38:54
Türkiye’nin kararlı duruşu sonrası küstah çağrı: F-16'ları vermeyin

Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası başta ABD olmak üzere 10 büyükelçi geri adım atarken, Ermeni lobisi bu durumdan rahatsız oldu.

Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrı, kamuoyunun gündemine oturdu.

10 büyükelçinin parmak sallayarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, ABD'nin başını çektiği 10 büyükelçiye geri adım attırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak, Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yapıp, bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekti.

Ermeni Lobisi bozuldu

ABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çileden çıktı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır.

Burası bir lise sınıfı değil.

Amerikan netliğinin zamanı geldi.

Eylemler, sadece kelimeler değil.

Türkiye'ye jet yok."

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Yorumlar

mehmet

.... çocukları uçaklarımızı vermiyorsanız paramızı geri verin yankesici hırsızlar bunlar ALLAH CC sabır versin bunlarla uğraşan büroratlara.
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Mahmut

Vermesinler Rusya ne güne duruyor Rusya jet vermek için can atıyor..
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