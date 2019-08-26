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Türkiye'nin kanayan yarası: 'Çocuk dilenci' engellenemiyor

Kültürel değerleri ile Ankara'nın en önemli semtlerinden birisi olan Hamamönü, şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçilerini ağırlarken diğer yandan da 'Çocuk İstismarı'na ev sahipliği yapıyor. Yaşları 8 ile 12 arasında değişen çocuklar yetkililerin ve halkın gözü önünde dilendirilirken yaşananlara ilişkin hiçbir önlem alınmıyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:00
Türkiye'nin kanayan yarası: 'Çocuk dilenci' engellenemiyor

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yapılan son araştırmalara göre Türkiye'deki çocuk işçi sayısı 2 milyona kadar ulaştı.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin merkezi noktalarında çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklara ilişkin hiçbir önlem alınmıyor. İstanbul'da metrobüs ve metro istasyonları ile hemen her meydanda karşılaştığımız çocuk işçiler Ankara'nın da turistik ve kalabalık noktalarında eylemlerine devam ediyor.

Başkentte dilendirilen ya da çalıştırılan çocukların yoğun olarak gözlemlendiği semtlerinden birisi Hamamönü. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı evi ve Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun ebedi istirahatgahı ile Tacettin Dergahı gibi kültürel ve tarihi değerlerin bulunduğu Hamamönü her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir içi ya da şehir dışından gelen misafirleri ilk olarak dilenci çocuklar karşılıyor. Çocuklar buraya gelenlerden, 'Evimize market alışverişi yapar mısınız?' diyerek istekte bulunuyor. İkna edebildikleri kişilere market alışverişlerini yaptırdıktan sonra erzak dolu poşetlerini onları çalıştıran ailelerine teslim ediyorlar. İddialara göre aileler o erzakları satarak paraya çeviriyor.

Market alışverişinin yanı sıra çocukların büyük bir bölümü selpak satıyor ya da ayakkabı boyuyor. Tüm bunlarla birlikte nakdi para isteyerek de dileniyorlar.

Burada çalışan ya da dilenen çocuklara anneleri eşlik ediyor. Çocuklarını birkaç metre uzaklıktan kontrol altında tutuyorlar. Son görev ise babalara düşüyor. Gün bitiminde Hamamönü'ne gelen babalar, çocuklarını da alarak evlerine dönüyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Hamamönü
  4. Çocuk İstismarı
  5. çocuk dilenci
  6. çocuk işçi

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