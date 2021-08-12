Türkiye'nin kafkaslara açılan kapısı

Kars’ta 1992 yılında kurulduğunda sadece Veteriner Fakültesi ve tek programlı bir meslek yüksekokulu ile 245 öğrenci ve 40 öğretim elemanına sahip olan Kafkas Üniversitesi, bugün bir bölge üniversitesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir konumda yer alıyor.

194 kişiye doktora unvanı

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Üniversitemiz serhat şehir Kars’ta olmasının da avantajlarını değerlendirerek iki devlet tek millet anlayışıyla başta kardeş ülke Azerbaycan ve Nahcivan olmak üzere Gürcistan, İran ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ile yakın ilişkiler geliştirmekte, öğrenci değişimleri de dahil birçok bilim odaklı ortak projelerde yer almaktadır” dedi. Prof. Dr. Hüsnü Kapu, şunları söyledi: “Bugün itibariyle üniversitemiz ilimizde bulunan 5 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 18 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 45 akademik birime, 916 öğretim elemanına ile 21.147 önlisans ve lisans, 953 yüksek lisans ve 191 doktora öğrenci kapasitesine sahiptir. Üniversitemiz günümüze kadar önlisans ve lisans programlarından 51.000 öğrenciyi meslek sahibi ederken, 1.620 kişiye yüksek lisans derecesi, 194 kişiye doktora unvanı vermiştir. Bütün birimlerimizden mezunlarımız Üniversitemiz tarafından yakından takip edilmekte, başarıları Üniversitemizin başarısı olarak değerlendirilmektedir. Üniversitemize her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından ve yurtdışından olmak üzere yaklaşık 5.000 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Ulusal ve Uluslararası deneyim ve birikime sahip, özverili öğretim elemanlarımızla yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından oldukça iyi bir konumdadır. Yükseköğrenimin gerektirdiği çağdaş altyapı ve teknik donanım yatırımları hızlandırılarak sürdürülmektedir. Nitekim Üniversitemizde araştırma kapasitesini artırmak amacıyla toplam yatırım tutarı yaklaşık 50 Milyon TL olan; Tıp Fakültesi için 6.800 m2 kapalı alana sahip Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binası ve Veteriner Fakültesi için 7.000 m2 kapalı alana sahip Yeni Hayvan Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşası devam etmektedir.”

Uluslararası projeler

Öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısı bakımından Kafkas Üniversitesi’nin ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Kapu, şunları söyledi: “Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve yakın zamanda poliklinik hizmetlerine başlayacak olan Diş Hekimliği Fakültesi ile sadece Kars’ta yaşayan vatandaşlarımıza değil çevre illerdeki vatandaşlarımıza ve Kafkaslardaki ülke vatandaşlarına da hizmet etmektedir. Diğer taraftan Türkiye’nin en köklü ve en büyük nitelikli öğretim üyesi kadrosuna sahip Veteriner Fakültelerinden birisini bünyesinde bulunduran Üniversitemiz, Türkiye hayvancılığa dönük hâlihazırda “Etçi Beefmaster Dondurulmuş Embriyo Transferi İle Damızlık Çekirdek Sürü Oluşturulması” ve “Zavot Irkı İneklerde Embriyo Transfer Çalışmaları ve Gen Bankasına Materyal Temini” gibi uluslararası nitelikte projeleri hayata geçirmektedir.

Şehir ile iç içe konumda

Üniversitemize gelen öğrencilerimizin birçoğu Kars merkezde bulunan yaklaşık 7.000 dekar üzerine kurulu yerleşkemizde eğitim-öğretim görmektedir. Merkez yerleşkemiz şehir ile iç içe konumdadır. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde öğrenci yemekhaneleri ve kafeteryaları düzenli olarak hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait (yerleşke içi ya da yakınındaki) yurtlar ile özel yurtlarda barınma ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi kiralık konut ve eşyalı apartlar da öğrenciler tarafından ilgi görmektedir.”

Birçok dini, sosyal ve kültürel alan bulunuyor

Prof. Dr. Kapu, üniversitenin sosyal imkanları konusunda ise şunları söyledi: “Öğrencilerimize yerleşkelerimizde hizmet veren Dâvud-i Karsî Cami, Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi, kütüphane, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu (halı saha, voleybol ve basketbol sahası), açık spor alanları (tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları, vb.), stad (atletizm pisti, futbol sahası), öğrencievi, alışveriş merkezi, restorantlar, parklar, yürüyüş alanları, bisiklet parkurları, yeşil alanlar gibi birçok dini, sosyal ve kültürel alan bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz istedikleri sosyal ve kültürel alanda öğrenci kulüpleri aracılığıyla yerleşke içerisinde faaliyet gösterebilmektedirler. Diğer taraftan öğrencilerimiz yerleşkelerimizin birçok kapalı ve açık alanında ücretsiz wifi ile internet bağlantısı gerçekleştirebilmekte, ücretsiz bilgisayar olanaklarından yararlanabilmektedir. Öğrencilerimize devletimiz tarafından verilen kredi ve burs imkanlarının yanı sıra ekonomik durumu yetersiz olanlara Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı tarafından da imkanlar ölçüsünde burs verilebilmektedir.”