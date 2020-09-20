Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım haritası belli oldu
Türkiye'nin 81 iline ait kaçak elektrik kullanım verileri paylaşıldı.
Türiye’de 81 ilin kaçak elektrik kullanımına ilişkin veriler paylaşıldı.
Verilerde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi zirvede
Güneydoğu Anadolu bölgesi, kaçak elektrik kullanımı konusunda ilk sırada yer aldı.
Bölgede en çok kaçak elektrik kullanılan şehir Mardin olarak saptandı.
En çok kullanılan Mardin
Mardin’den sonra sıralamada gelen iller ise yine Güneydoğu Anadolu'dan oldu.
Kaçak elektrik kullanımının en az yaşandığı bölge ise Ege olarak dikkat çekti.
En kullanılan Denizli
Ülke genelinde en az kaçak elektrik kullanan şehrin Denizli olduğu ortaya çıktı.
İşte paylaşılan o harita: