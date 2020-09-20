Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım haritası belli oldu

Türiye’de 81 ilin kaçak elektrik kullanımına ilişkin veriler paylaşıldı.

Verilerde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi zirvede

Güneydoğu Anadolu bölgesi, kaçak elektrik kullanımı konusunda ilk sırada yer aldı.

Bölgede en çok kaçak elektrik kullanılan şehir Mardin olarak saptandı.

En çok kullanılan Mardin

Mardin’den sonra sıralamada gelen iller ise yine Güneydoğu Anadolu'dan oldu.

Kaçak elektrik kullanımının en az yaşandığı bölge ise Ege olarak dikkat çekti.

En kullanılan Denizli

Ülke genelinde en az kaçak elektrik kullanan şehrin Denizli olduğu ortaya çıktı.

İşte paylaşılan o harita: