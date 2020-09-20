  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım haritası belli oldu
Ekonomi

Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım haritası belli oldu

Türkiye'nin 81 iline ait kaçak elektrik kullanım verileri paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:51:00 - 2020-09-20 15:55:37
Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım haritası belli oldu

Türiye’de 81 ilin kaçak elektrik kullanımına ilişkin veriler paylaşıldı.

Verilerde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi zirvede

Güneydoğu Anadolu bölgesi, kaçak elektrik kullanımı konusunda ilk sırada yer aldı.

Bölgede en çok kaçak elektrik kullanılan şehir Mardin olarak saptandı.

En çok kullanılan Mardin

Mardin’den sonra sıralamada gelen iller ise yine Güneydoğu Anadolu'dan oldu.

Kaçak elektrik kullanımının en az yaşandığı bölge ise Ege olarak dikkat çekti.

En kullanılan Denizli

Ülke genelinde en az kaçak elektrik kullanan şehrin Denizli olduğu  ortaya çıktı.

İşte paylaşılan o harita:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz
Dünya

Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin NATO müttefiklerine yaptığı çağrıya olumlu yanıt verdiklerini söyledi.
Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e başvuruların rekor kırdığını açıkladı...
170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!
Gündem

170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!

Sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında tüm dünyanın en iyisi durumunda olan Türkiye bu yaz turistlerin göz bebeği oldu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı