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Türkiye'nin izinde: Avrupa'da gündem yaz ve kış saati

Avrupa Birliği (AB) ulaştırma bakanları Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaz ve kış saati uygulamasının 2019 yılından itibaren kaldırılması önerisini görüştü.

30 Ekim 2018 Salı 00:18
Türkiye'nin izinde: Avrupa'da gündem yaz ve kış saati

Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Graz kentinde düzenlenen gayriresmi Çevre Ve Ulaştırma Bakanları Toplantısında Avrupa'da yaz-kış saat uygulamasının kaldırılıp kaldırılmaması konusu ele alındı. Avrupa Birliği (AB) ulaştırma bakanlarının bir kısmı AB Komisyonu’nun gün ışığından faydalanmayı sağlayan saat uygulamasının kaldırılması talebine ilişkin bu önerinin gerçekçi olmadığını ve bu konudaki anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etti.

Avusturya Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer toplantıda yaptığı konuşmada, "2019'da Komisyonun önerisini uygulamayı planlıyorsak, bu üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenmeyecektir” dedi.

Hofer, Avusturya’nın saat uygulamasına yönelik değişikliğin 2021’de başlatılmasını önerdiğini söyledi.

Danimarka Ulaştırma Bakanı Ole Birk Olesen ise öneriye ilişkin, “Bunun hakkında kapsamlı bir kamuoyu tartışmasına ihtiyacımız var. Bunu henüz yapmadık, bu nedenle Danimarka'nın görüşünü belirlemesi için daha fazla zamana ihtiyacı var” dedi.

AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, üye devletlerin Aralık ayında yapılması planlanan resmi Ulaştırma Bakanları Toplantısından önce ortak bir karar ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 00:18
  1. Avrupa Birliği
  2. Avrupa Birliği Komisyonu
  3. yaz-kış saat uygulaması
  4. Çevre Ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı
  5. Avrupa Birliği (AB)

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