Türkiye'nin İtalya yenildiği maç sonrası çekilen bu fotoğraf Türk futbolseverleri kahretti

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan Türkiye, güçlü rakibine 3-0 yenildi ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. İtalya'nın gollerini Merih Demiral (kendi kalesine), Ciro Immobile ve Insigne kaydetti.

Merih'in fotoğrafı kahretti

Karşılaşma sonrası kendi kalesine gol atan milli futbolcumuz Melih Demiral'ın İtalyan futbolcularla çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişinin "Kahrolduk" notuyla paylaştığı fotoğraf karesinde milli futbolcunun son derece üzgün olduğu gözlendi. Merih'in etrafını saran İtalyan futbolcuların ise alaycı bir ifade ile gülümsemeleri dikkat çekti.

Arkadaşları teselli etti

Kendi ağlarını bulan başarılı stoper Merih Demiral, o andan sonra oyundan iyice düştü. Maça odaklanmakta sorun yaşadı. Karşılaşma bitince ise en çok üzülen o oldu. Takım arkadaşları sahadan ayrılırken Merih'i teselli etti, soyunma odasında da morali bozmaması için konuşma yapıldı.

Barcelona gözlemcileri tribündeydi

Merih'in üzüntüsünü katlayan bir diğer sebep ise onu izlemeye gelen Barcelona scoutlarıydı. Juventus'tan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki stoper, Katalan devinin gündeminde yer alıyor bir süredir. Bu karşılaşmada Milli Takım'ın İtalyan hücumcuları karşısında zor anlar yaşaması en çok Merih'in aleyhine oldu. Adeta nereye yetişeceğine şaşırdı. Kendi ağlarını bulması da onun için ayrı bir talihsizlikti.