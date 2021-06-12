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Spor Türkiye'nin İtalya yenildiği maç sonrası çekilen bu fotoğraf Türk futbolseverleri kahretti
Spor

Türkiye'nin İtalya yenildiği maç sonrası çekilen bu fotoğraf Türk futbolseverleri kahretti

A Milli Takım'ın İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından Merih Demiral'ın İtalyan futbolcularla çekilen fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Fotoğraf karesinde Merih Demiral'ın üzgün hali dikkat çekerken İtalyan futbolcuların alaylı bir şekilde gülüşmeleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:08:00 -
Türkiye'nin İtalya yenildiği maç sonrası çekilen bu fotoğraf Türk futbolseverleri kahretti

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan Türkiye, güçlü rakibine 3-0 yenildi ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. İtalya'nın gollerini Merih Demiral (kendi kalesine), Ciro Immobile ve Insigne kaydetti.

Merih'in fotoğrafı kahretti

Karşılaşma sonrası kendi kalesine gol atan milli futbolcumuz Melih Demiral'ın İtalyan futbolcularla çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişinin "Kahrolduk" notuyla paylaştığı fotoğraf karesinde milli futbolcunun son derece üzgün olduğu gözlendi. Merih'in etrafını saran İtalyan futbolcuların ise alaycı bir ifade ile gülümsemeleri dikkat çekti.

Arkadaşları teselli etti

Kendi ağlarını bulan başarılı stoper Merih Demiral, o andan sonra oyundan iyice düştü. Maça odaklanmakta sorun yaşadı. Karşılaşma bitince ise en çok üzülen o oldu. Takım arkadaşları sahadan ayrılırken Merih'i teselli etti, soyunma odasında da morali bozmaması için konuşma yapıldı.

Barcelona gözlemcileri tribündeydi

Merih'in üzüntüsünü katlayan bir diğer sebep ise onu izlemeye gelen Barcelona scoutlarıydı. Juventus'tan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki stoper, Katalan devinin gündeminde yer alıyor bir süredir. Bu karşılaşmada Milli Takım'ın İtalyan hücumcuları karşısında zor anlar yaşaması en çok Merih'in aleyhine oldu. Adeta nereye yetişeceğine şaşırdı. Kendi ağlarını bulması da onun için ayrı bir talihsizlikti.

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Yorumlar

Sakaryali

Unutur maaşını cekerken
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Koray

Yeni Akit, su mantik ve akil disi basliklariniz artik iyice sacma olmaya basladi. Yahu, adamlar en nihayet one gectikleri icin sevincten guluyor buyuk ihtimalle. Nerden cikardiniz ALAYCU gulumsemeyi Allah bilir..
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