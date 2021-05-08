Türkiye'nin İstihbarat Gemisi TCG Ufuk nihai kabul aşamasında!

Sinyal İstihbarat (SIGINT&ELINT) kabiliyetlerine yönelik donatım faaliyetleri de devam eden Test ve Eğitim Gemisi Ufuk’un Deniz Kabul Testleri (SAT) sone gelindi. ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre; Test ve Eğitim Gemisi Projesi kapsamında, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un test faaliyetleri tamamlandı ve nihai kabul aşamasına geçildi. Proje kapsamında, sistemlerin kabul test faaliyetleri gerçekleştirildi. Görev Sistemlerinin; Fabrika Kabul Test (FAT), Liman Kabul Test (HAT) ve Deniz Kabul Test (SAT) faaliyetleri yapıldı. Gemi Sistemlerinin ise HAT ve SAT faaliyetleri tamamlandı. Artık TCG Ufuk gemisi, nihai kabul için gün sayıyor.

Daha önce A-591 TCG Ufuk İstihbarat Gemisinin 31 Temmuz 2020’de Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edileceği ifade edilmişti. Ancak COVID-19 salgınından dolayı geminin teslim tarihi ertelenmişti. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un 2020 yılı sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edileceği duyurulmuştu. Son yapılan açıklamalara göre istihbarat gemisi UFUK 2021 yılı içerisinden envantere girecek.

"MİT’in teknolojik kapasitesini artırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası açılışında yaptığı konuşmada; MİT’in teknolojik kapasitesini artırdıklarını, fiziki şartlarını geliştirdiklerini ayrıca teşkilatın hukuki mevzuatını da güçlendirerek istihbarî ve operasyonel çalışmaları için gerekli altyapıyı oluşturduklarını anlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu çerçevede yaptığımız yatırımlar sayesinde teşkilatımız İHA, SİHA, istihbarat gemisi, istihbarat uçağı, uydu gibi pek çok yeni teknik kabiliyete kavuşarak görünmezi görünür kılma yolunda mesafe kat etti. Teknik istihbaratın özellikle yan unsur olmaktan çıkması, ana iştigal alanı hâline dönüştürerek pek çok devletin destek talebinde bulunduğu bir ülke hâline geldik.” ifadelerine yer vermişti.

Türk İstihbarat Gemisi TCG UFUK

Türk Deniz Kuvvetleri’nin SIGINT platformuna yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için MİLGEM Projesi Ada Sınıfı Korvet platformu üzerinden tasarlanan Test ve Eğitim Gemisi “TCG Ufuk A-591” 9 Şubat 2019 tarihinde denize indirilmişti.

STM tarafından tasarlanan geminin üretimi için 2017 yılında İstanbul Tersanesi (İstanbul Shipyard) ile sözleşme imzalandı. 15 Mayıs 2017 tarihinde ise, STM ile İŞBİR arasında Test ve Eğitim Gemisinde (TVEG) kullanılacak olan 4×750 kVA gücündeki jeneratörlerin sözleşmesi imzalandı. Geminin görev sistemleri Aselsan tarafından tedarik edilmektedir.

İstanbul Denizcilik Tersanesi tarafından 30 blok halinde imal edilen geminin üst bina ve direkleri dahil kızak üzerinde birleştirilmesi 24 Temmuz 2018’de tamamlandı. Gemi için yaklaşık 920 ton sac, 12,5 ton alüminyum, 6 bin 340 metre boru işlendi ve bir araya getirildi. İlk kaynağı 2 Mayıs 2017’de yapılan ve resmi olarak A-591 borda numarasını alan gemi Ufuk adı ile adlandırıldı. A-591 Ufuk gemisi, milli istihbarat sisteminin kapasitesinin artmasında önemli bir çarpan olacak.

Test ve Eğitim Gemisi A-591 Ufuk İstihbarat Gemisi (SIGINT&ELINT) olarak kullanılacak. TCG Ufuk, 99,5 metre uzunluğa, 14,4 metre azami genişliğe, 3,6 metre su çekimine ve 2400 ton deplasmana sahip. Yaklaşık 8600 kWsa toplam güç ile 18+ knot azami hıza ulaşabiliyor. 10 tonluk helikopter pistine sahip olan A-591 Ufuk, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dâhil 45 gün boyunca kesintisiz seyir yapabilecek kapasiteye sahip.