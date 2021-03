Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, ‘Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa’ diye pompalanan ancak eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Karar sonrası İBB'de personele zorunlu LGBT eğitimi veren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sapkın evliliği bile onaylamıştı

Geçtiğimiz dönem yaptığı açıklamalarda sapkın evliliğe bile dünden razı olduğunu belirterek "Ben özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesine ilişkin "Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan 'eril akıl' değil kadınlar olacaktır" ifadelerini kullandı.