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Gündem Türkiye'nin İngiltere ile uçak gemisi için görüştüğü iddia edildi
Gündem

Türkiye'nin İngiltere ile uçak gemisi için görüştüğü iddia edildi

Türkiye ve İngiltere'nin geçtiğimiz yıl ikinci el uçak gemisi alımı için görüştü, ancak görüşmeler sonuç vermemesi üzerine Türkiye'nin kendi uçak gemisini üretme kararı aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 04:14:00 -
Türkiye'nin İngiltere ile uçak gemisi için görüştüğü iddia edildi

Middle East Eye haberine göre; Türkiye, ya Elizabeth Queen sınıfı bir uçak gemisi ya da envanterden çıkarılan bir uçak gemisi satın alma talebinde bulundu.

İngiltere, uçak gemisi tasarımı satma ve Türkiye’nin üreteceği uçak gemisinin üretimine teknik destek verme teklifinde bulundu.

Türk yetkililere göre İngiliz hükümeti ile görüşmeler sonrası Türkiye, satın almak yerine kendi uçak gemisini üretme kararı aldı.

TCG Anadolu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu'nun inşaatına İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesinde devam ediliyor.

TCG Anadolu, dört adet Mekanize Çıkarma Aracı, iki adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı, iki adet Personel Çıkarma Aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

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