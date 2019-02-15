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Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:02
Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu anlaşmaların yeri, imza ve yürürlük tarihleri şu şekilde:

 Anlaşmanın İmza Tarihi ve Yeri

 Anlaşmanın Adı

  Anlaşmanın Yürürlük Tarihi

 15 Kasım 2018 

 "2015 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No'lu Değişiklik" ve Notalar  

 21 Aralık 2018

 6 Mayıs 2015 İstanbul

 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması" 

 27 Kasım 2018 

 26 Nisan 2013 Almatı

 "Türkiye Cumhuriyeti'ne Şanghay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına ilişkin Muhtıra" 

 13 Haziran 2017 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:02
  1. İstanbul
  2. Resmi Gazete
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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