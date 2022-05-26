Türkiye’nin ilk ticari uydusu fırlatıldı!

Türkiye’nin ilk ticari uydusu Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

"Kuruluşundan 1 yıl sonra 3 uydu gönderebilen bir şirket yok"

AA'nın haberine göre, Plan-S Üst Yöneticisi Tugay Güzel 2021 yılında planlarından bahsederken, “Falcon 9 roketiyle uydularımız uzaya taşınacak. 9 ayda uydu yapıp, önümüzdeki yıl 3 tane test uydusu fırlatacağız. Kuruluşundan 1 yıl sonra 3 uydu gönderebilen bir şirket yok. Bir uydu gönderebilen bile yok, en hızlısı 2 senede uydu gönderebildi. Sözleşmelerimiz duyulunca dünyanın da ilgisini çektik." ifadelerini kullanmıştı.

"Kendi uydularımızı üreterek servis sağlayıcısı olmak istiyoruz"

Takım uydu konseptine ilişkin de bilgiler veren Güzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karasal hizmetler için kullanılan yatırım maliyetinin yüzde 10'u gibi bir maliyete uydu takımı kurarak, küresel kapsama yaratabilirsiniz. Elbette bunun için takım uydu üretebilme yetkinliğine sahip olmanız gerekiyor. Bizim kısa vadedeki hedefimiz de bu. Takım uydularımızda ise yaklaşık 200 uyduyla iki nokta arasında haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Takım uydu konsepti Türkiye için de ilk olacak. Dünyada bunu yapanlar var ancak bu sektör yatırım maliyeti çok yüksek olan bir sektör. Bizler ise gelişmiş elektronik sistemlerle bunu çok daha maliyet etkin yapıyoruz. Türkiye'den başlayıp öncelikle Orta Asya, Afrika, Orta Doğu'yu hedefleyerek bir IoT servis sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Kendi uydularımızı üreterek servis sağlayıcısı olmak istiyoruz."