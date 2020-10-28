Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı

ANKARA (AA) - Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını (SİDA) geliştirdi.

İki şirketin birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan ULAQ serisinin ilk ürünü olan SİDA'nın prototip üretimi aralık ayında tamamlanacak.

SİDA, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olacak.

Araç, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. Bununla birlikte, kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapabilecek araç, insansız ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat gerçekleştirebilecek. SİDA, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.

- "Mavi Vatan"da stratejik üstünlük

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, SİDA'nın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasını gerçekleştirme hedefiyle üretimine başladıkları insansız deniz araçlarının, başta "Adalar Denizi" olmak üzere "Mavi Vatan"ın her karışında stratejik üstünlük sağlayacağını söyledi.

SİDA'nın, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze, elektronik taarruz, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler, farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabildiği bilgisini veren Alanç, şöyle konuştu:

"SİDA'nın, karadan olduğu gibi, uçak gemisi, fırkateyn, çıkarma gemileri gibi yüzer platformlardan da denize atılması ve kumanda edilmesi kullanım esnekliği sağlayacak ve harekat sahasında ülkemize muazzam ilave yetenekler kazandıracaktır. Tasarım çalışmalarını ağustos ayında sonlandırdığımız SİDA'nın deniz aracı yapısal üretimi de bugün itibarıyla tamamlanmıştır ve donatım faaliyetlerinin ardından Aralık 2020'de denize indirilecektir. İlk SİDA'nın 2021'in ilk çeyreğinde milli füze sistemleri, üreticimiz ROKETSAN tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet UMTAS füze sistemleriyle atış testlerinin yapılacağı bilgisini de paylaşmak isterim. İnsansız deniz araçları alanında başlattığımız projenin ilk fazı olan ve üretim hattındaki prototip SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağının müjdesini de paylaşmaktan gurur duyuyoruz."

Utku Alanç, basın mensuplarının soruları üzerine, 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla SİDA'nın kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Sürü kullanım kabiliyeti, insanlı veya insansız hava araçları, gemilerle entegrasyon istendiğinde yeni konsept ve ürünlerin ortaya çıkacağını dile getiren Alanç, insansız deniz araçlarının kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçları yanında nükleer santral gibi tesislerin korunmasında da kullanılabileceğini söyledi.

- Yüksek ihracat potansiyeli

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan da Ares Tersanesi'nin geliştirdiği üstün platformu, haberleşme, radar, elektro optik, elektronik harp ve sonar sistemleri gibi yerli ve milli görev yükleriyle donatacaklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdikleri bu sistem serisinin dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyelinin kendilerini motive ettiğini vurgulayan Alparslan, "Tamamen yerli ve milli bir platform olan ULAQ, dünyadaki benzerlerinden daha üstün bir sistem olacağından, Mavi Vatan savunmasına büyük katkı sağlayacağından, ülkemizin ihracat potansiyelini artıracağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.