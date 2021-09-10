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Ekonomi Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA devreye alınıyor
Ekonomi

Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA devreye alınıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz, bunu yeni bir müjde olarak verebiliriz. Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonunu çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya olarak yeni bir modelinin çıkmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 11:02:00 -
Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA devreye alınıyor

Demir, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü’nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması’nı izlemek için geldiği Aksaray’da gazetecilere yaptığı açıklamada seyir füzesi çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Büyük bir kaynak

Ayrıca TEKNOFEST’in oluşturduğu heyecan ve sinerjinin savunma sanayii için büyük bir kaynak olduğunun altını çizen Demir, şöyle devam etti: “Bu yarışmalardan sonra ne yapılmasıyla ilgili sürekli devrede olmamız gerekiyor ve oluyoruz. Burada yarışmaya katılan çocukların yakından takibini yapıp daha sonra şirketlerimizde işe alınmalarını, bu tecrübelerini gerçek hayatta aktarmalarını istiyoruz ki 20’den fazla arkadaşımız bu yarışmalara katılmış ROKETSAN’da görev yapıyor. Diğer şirketlerimizle ilgili de temaslar var.”

İHA’lar buradan çıkıyor

TEKNOFEST yarışmalarının gençleri sisteme katma platformuna dönüştüğünü belirten Demir, şu ifadeleri kullandı: “Burada sadece ‘Roketler yapılıp atıldı, bitti’ değil, bilfiil alanda kullanılabilecek ürünler veya birazcık modifikasyon değişiklikle alanda kullanılabilecek ürünler meydana getirebiliyoruz. Bir ekibimiz, roket belli bir irtifa çıktıktan sonra, roketten çıkan bir İHA yaptı. Bu, hareket alanına önemli bir kavram getirebilir. İHA’lara yeni bir harekât konsepti getiren buluşlar buradan çıkabiliyor. Akıncı ve Aksungur İHA’larımız, burada ortaya konulan deneysel anlamdaki ürünlerin biraz daha değişiklikle alanda kullanılmasını getirecekler.”

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