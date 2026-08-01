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Terör yok huzur var: Kartpostallık yere ziyaretçi akını

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Terör yok huzur var: Kartpostallık yere ziyaretçi akını

Yüksekova’da yaz sıcakları etkisini gösterirken, 4 metreyi aşan kar kütleleri arasında oluşan doğal tüneller bölgeye gelenlere aynı anda iki mevsimi yaşatıyor.

#1
Foto - Terör yok huzur var: Kartpostallık yere ziyaretçi akını

Doğu Anadolu Bölgesi'nin eşsiz doğasıyla öne çıkan Yüksekova ilçesinde, ağustos ayının ortasında sıra dışı görüntüler yaşanıyor. İlçe merkezinde yaz sıcakları etkisini gösterirken; İkiyaka Dağları ve doğa harikası Sat Gölleri mevkisinde ise metrelerce yükseklikteki kar kütleleri varlığını koruyor.

#2
Foto - Terör yok huzur var: Kartpostallık yere ziyaretçi akını

KAR TÜNELLERİNDE İKİ MEVSİM KEYFİ: Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmaların ardından Sat Gölleri yolu ulaşıma açıldı. Yolların açılmasıyla birlikte bölgeye akın eden vatandaşlar, adeta devasa tünelleri andıran kar duvarlarının arasında yürüyüş yaptı. Bir yanda pırıl pırıl yaz güneşi, diğer yanda ise 4 metreyi bulan kar kalınlığıyla iki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede; kardan tünelleri gezen doğaseverler ve yöre halkı bu eşsiz atmosferin tadını çıkardı.

#3
Foto - Terör yok huzur var: Kartpostallık yere ziyaretçi akını

AĞUSTOS AYINDA İKİ MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ: Bölgedeki kar tünellerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçenin zengin coğrafi yapısına dikkat çekerek, "Ülkemizin dört bir yanında yaz sıcakları hâkimken, Yüksekova’mızda bugün adeta iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri mevkisinde ağustos ayında bile metrelerce kar kütlesiyle karşı karşıyayız. Ekiplerimizin yolu açmasıyla ortaya çıkan ve tünelleri andıran bu kar yapısı, coğrafyamızın ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösteriyor. Vatandaşlarımız bir yanda yaz güneşinin, diğer yanda bu doğal kar tünellerinin keyfini çıkarıyor. Kar, ağustos ayında erimediği gibi toprağımıza ve su kaynaklarımıza da hayat vermeye devam ediyor. Tüm doğaseverleri bu iki mevsimin buluştuğu eşsiz atmosferi görmeye davet ediyoruz" dedi.

#4
Foto - Terör yok huzur var: Kartpostallık yere ziyaretçi akını

Bölgeyi gezen vatandaşlar, yüksekliği 4 metreyi aşan kar tünellerinin içerisinde gezintiye çıkarak ağustos ayında kar keyfi yaşadı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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