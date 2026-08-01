Terör yok huzur var: Kartpostallık yere ziyaretçi akını

AĞUSTOS AYINDA İKİ MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ: Bölgedeki kar tünellerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçenin zengin coğrafi yapısına dikkat çekerek, "Ülkemizin dört bir yanında yaz sıcakları hâkimken, Yüksekova’mızda bugün adeta iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri mevkisinde ağustos ayında bile metrelerce kar kütlesiyle karşı karşıyayız. Ekiplerimizin yolu açmasıyla ortaya çıkan ve tünelleri andıran bu kar yapısı, coğrafyamızın ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösteriyor. Vatandaşlarımız bir yanda yaz güneşinin, diğer yanda bu doğal kar tünellerinin keyfini çıkarıyor. Kar, ağustos ayında erimediği gibi toprağımıza ve su kaynaklarımıza da hayat vermeye devam ediyor. Tüm doğaseverleri bu iki mevsimin buluştuğu eşsiz atmosferi görmeye davet ediyoruz" dedi.