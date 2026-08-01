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Dünya ABD vizesine 20 bin dolarlık bariyer! 50 ülke için "Teminat" şartı kalıcı oldu
Dünya

ABD vizesine 20 bin dolarlık bariyer! 50 ülke için "Teminat" şartı kalıcı oldu

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ABD vizesine 20 bin dolarlık bariyer! 50 ülke için "Teminat" şartı kalıcı oldu

ABD, aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşlarına yönelik uyguladığı “vize teminatı” şartını kalıcı olarak yürürlüğe koydu.

ABD Federal Kayıt sisteminde yayımlanan resmi bildiriye göre Washington yönetimi, turistik (B2) ve ticari (B1) seyahatler için uygulanan "vize teminatı" programını kalıcı düzenlemeye dönüştürdü. Reuters'ın haberine göre karar, 3 Ağustos'ta Federal Kayıt'ta resmi olarak yayımlanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girecek.

Resmi bildiride yer alan ifadelerde, "Konsolosluk görevlileri, kapsama alınan geçici vize başvuru sahiplerinden, vize düzenleme şartı olarak kendi takdirlerine bağlı olacak şekilde 20.000 dolara kadar teminat yatırmalarını talep edebilir" denildi.

ÖNCEDEN 5 BİN DOLARDI

Dışişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’nın vize teminatı programının uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla yürüttüğü 2025 pilot çalışmasının tamamlandığı aktarıldı.

Yetkililer, elde edilen verilerin "vize süresi dolduğu halde ülkede kalmaya devam eden vize sahiplerinin kurallara uymasını sağlamak açısından teminat sisteminin etkili bir araç olduğunu" kanıtladığını savundu.

Pilot program kapsamında konsolosluk yetkilileri başvuru sahibinin durumuna göre 5.000, 10.000 veya 15.000 dolarlık teminatlar talep edebiliyordu. Yeni ve kalıcı kural ile birlikte alt sınır olan 5.000 dolarlık seçenek tamamen kaldırıldı ve azami teminat miktarı 20.000 dolara yükseltildi.

50 ÜLKENİN 30'U AFRİKA ÜLKESİ

ABD’li yetkiler politikanın temel amacının vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam edenlerin oranını düşürmek olduğunu ifade ediyor.

Göçmen hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, bu kadar yüksek meblağların ABD’ye yapılacak meşru seyahatlerin önüne geçeceğini vurguluyor.

TRUMP YÖNETİMİ YASAL GÖÇÜ DE ZORLAŞTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, alınan kararları ulusal güvenliği pekiştirmek için zorunlu tedbirler olarak savunmaya devam ediyor. Düzensiz göçü engellemek istediğini sık sık dile getiren Trump yönetiminin attığı bu adımlar, yasal yollardan ABD'ye gitmek isteyenler için de süreci oldukça güçleştiriyor.

Son dönemde belirli vize türleri için getirilen yüksek başvuru harçları, hem vize başvurusunda bulunanlara hem de halihazırda ülke içinde olan göçmenlere yönelik zorunlu sosyal medya incelemeleri ve son olarak 20 bin dolarlık teminat şartı, ABD vizesi almayı tarihin en zor seviyesine çıkardı.

SÖZ KONUSU 50 ÜLKE ŞÖYLE:

Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Benin, Bhutan, Botsvana, Burundi, Yeşil Burun Adaları, Kamboçya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Küba, Cibuti, Dominika, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Grenada, Gine, Gine-Bissau, Kırgızistan, Lesotho, Malavi, Moritanya, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Namibya, Nepal, Nikaragua, Nijerya, Papua Yeni Gine, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Tacikistan, Tanzanya, Togo, Tonga, Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambiya, Zimbabve.

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