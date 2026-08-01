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İzmir'den üzücü haber

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AA Giriş Tarihi:

İzmir'den üzücü haber

İzmir'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

#1
Foto - İzmir'den üzücü haber

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

#2
Foto - İzmir'den üzücü haber

Tınaztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - İzmir'den üzücü haber

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

#4
Foto - İzmir'den üzücü haber

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.

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