İzmir'den üzücü haber
İzmir'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Tınaztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.
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