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Teknoloji Türkiye'nin ilk "Lojistik Destek Gemisi" için tarih verildi
Teknoloji

Türkiye'nin ilk "Lojistik Destek Gemisi" için tarih verildi

Türkiye'nin ilk "Lojistik Destek Gemisi" Kasım ayı sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 18:15:00 -
Türkiye'nin ilk "Lojistik Destek Gemisi" için tarih verildi

10. Deniz Sistemleri Semineri kapsamında STM tarafından düzenlenen "Denizaltı ve Su Üstü Platformların İnşası/Modernizasyonu Yetenekleri ve Hedeflerine dair Genel Bir Bakış" sunumu sırasında Lojistik Destek Gemisi’nde son duruma ilişkin bilgiler verildi.

İlk gemi Kasım 2021 sonunda, ikinci gemi ise Şubat 2024 sonunda teslim edilecek.

Daha önceden inşası başlayan ilk geminin deniz kabul faaliyetlerinde başlangıç safhasına gelinmişken ikinci gemi suya indirildi ve donatımı belirli bir seviyeye getirildi. Gemilerin test ve donatıma ilişkin faaliyetleri Ada Tersanesi’nde devam ediyor.

Lojistik Destek Gemisi projesinde görev alan Selah Tersanesi, ekonomik sorunlar sebebiyle konkordato ilan etmişti.

Tasarımı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan ve projelendirilmesi Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yönetilen Lojistik Destek Gemisi’nde STM tarafından dizayn desteği sağlandı.

Teknik özellikler:

Boy: 106,51 m

Genişlik: 16,80 m

Kargo Kapasitesi: 4880 ton

Seyir siası: 9500 deniz mili

Sürat: saatte 12 deniz mili

Silah Sistemi: 2 adet 12,7 mm STAMP

15 tonluk genel maksat helikopterinin gece ve gündüz iniş-kalkışına uygun helikopter platformu

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