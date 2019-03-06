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Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından 40 melek yatırımcının kurduğu ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ’yi ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:53
Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından 40 melek yatırımcının kurduğu ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ’yi ziyaret etti. Bakan Varank, ’’2019 sonunda Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu üretilecek’’ dedi.


Eskişehir’de temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından 40 melek yatırımcının kurduğu ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ’yi de ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Varank, ’’2019 sonunda Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu üretilecek. Bu sayede Türkiye’nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız’’ ifadelerini kullandı.


Tesiste Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan’ın geliştirdiği akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlara yatırım yapıldığını kaydeden Varank, şunları kaydetti:


’’Melek yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular. Burada da Türkiye’nin en önemli GMP standartlarında üretim tesislerinden birini oluşturdular. Türkiye’de daha önce böyle bir ürün yoktu. Arkadaşlarımız akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserum üretiyor. İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye’nin ilk kuduz antiserumunu da ALBİLA üretecek. Bu sayede Türkiye’nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. KOSGEB desteği veriyoruz. Bu tip teknoloji, bilimsel tabanlı girişimler konusunda Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı girişimlerin Türkiye’den daha fazla çıkmasını istiyoruz. Türkiye’de ithalatın önünü kesecek bir girişimin bilimsel bir çalışmadan çıkmış olmasının kendisine ayrıca gururlandırıyor.’’


Akrep ve yılan zehirlerine karşı antiserum geliştiren Doç. Dr. Figen Çalışkan, akreplerden aldıkları zehri artan oranlarda atlara enjekte ettiklerini anlatarak, ’’Yavaş yavaş onlara aşılama yapıyoruz. Ardından da zehre karşı oluşan, o zehri nötralize eden antikorları attan plazma şeklinde alıyoruz. O plazmayı aldıktan sonra tesisimize getiriyoruz. Tamamen steril koşullarda, GMP koşullarında, buradaki uzman ekibimizle birlikte o içindeki değerli moleküller ilaca dönüşüyor. Bütün dönüş burada gerçekleşiyor’’ şeklinde konuştu.


Varank, Cumhur İttifakı’nın Mahmudiye Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan ile Cumhur İttifakı’nın Beylikova Belediye Başkan adayı Özkan Alp’in seçim koordinasyon merkezlerinin de açılışını yaptı. Açılışlara AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Cumhur İttifakı’nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı da katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:53
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