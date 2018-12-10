Türkiye'nin ilk kış açık deniz yüzme şampiyonasına doğru





İZMİR (AA) - Türkiye'nin ilk kış açık deniz yüzme şampiyonası olarak İzmir'de yapılacak Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Menderes Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin de koordinesinde 30 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyon öncesi, yetkililer bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, ilçenin adını son yıllarda birçok etkinlikle duyurduğunu belirtti.

Kış ortasında yapılacak yüzme yarışlarının da Menderes'in ve bölgenin tanıtımı için çok önemli olduğunu dile getiren Tiryaki, "Yarışmaya tüm yüzme sporuna ilgi duyanları davet ediyoruz. İnşallah güneşli bir kış günü olur ve keyifli bir yarış gerçekleşir." dedi.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ise 43 kilometrelik sahil şeridi bulunan ilçede turizmi sadece yaz sezonuna değil tüm yıla yaymak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özdere'de yapacakları Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın da bu amaçla gerçekleştirdikleri projelerden birisi olduğunu belirten Soylu, "Türkiye'de bir ilk olacak yarışlarla Menderes'imizin adını yurt içinde ve yurt dışında duyuracağız.. Tüm halkımızı güzel ilçemizdeki yarışları izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

1500 metrelik parkurda yapılacak organizasyonda şu ana kadar 100'ün üzerinde başvuru yapıldığı belirtildi. 24 yaş üzeri yerli ve yabancı yüzücülere açık olan yarışlarda kayıtlar, 24 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Yarışlara, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Manş Denizi'ni en hızlı geçen yüzücü Emre Erdoğan, yine Manş Denizi'ni geçen Türk kadın yüzücü Bengisu Avcı ile Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı ve milli sporcu Turgut Esen de katılacak.



