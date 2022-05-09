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Kültür - Sanat Türkiye’nin ilk görme engelli müzesi
Kültür - Sanat

Türkiye’nin ilk görme engelli müzesi

Bongo Art Project Sosyal Girişimi, Türkiye'nin ilk 'Görme Engelliler Eğitim ve Deneyim Alanı'nı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 08:05:00 - 2022-05-09 08:07:27
Türkiye’nin ilk görme engelli müzesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı himayelerinde TÜBİTAK SAGE ana sponsorluğunda, görme engelliler için yeni bir proje daha hayata geçirildi. Bongo Art Project Sosyal Girişimi, Türkiye'nin ilk 'Görme Engelliler Eğitim ve Deneyim Alanı'nı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde kurdu. Yaklaşık 2.5 yıl önce başlatılan proje ile müzenin görme engelli bireyler için erişilebilir olması amacıyla ikonik eserler, replikalarla dokunulabilir, sesli betimlemelerle işitilebilir ve teknolojik uygulama destekleriyle ile daha yüksek düzeyde algılanabilir hale getirildi. Bongo Art Project Kurucusu Çiğdem Aslantaş, "Küratörlerce paleotik, kalkolitik, neolitik dönemlere ait 22 ikonik eser seçildi. Eserler yüksek çözünürlüklü tarama cihazları ile 3 boyutlu olarak TÜBİTAK SAGE tarafından tarandı" dedi. Aslantaş, ilk etapta Ankara'da bulunan 10 bin görme engelli çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Proje koordinatörü Ahu Uzunoğulları Garipgil ise, "Cep telefonlarında sesli betimleme yapılıyor. Braille alfabe ile yazılan açıklamalar, 2 boyutlu kabartma görseller ve eserlerin orijinal malzemeleri ile anlatımlar destekleniyor. Dijital tabletlerin ve özel yazılımlar ile az gören bireyleri de kapsayan çok duyulu bir görme engelli koleksiyonu oluşturuluyor" dedi.

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