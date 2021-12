Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerin üretecek! Yılda 240 milyon dolarlık katkı

Siirt’te bugün yapılacak törenle 75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı gerçekleştirilecek. Son 3 yılda yapılan ve değerleri 2 milyar 500 milyon lirayı aşan yatırımların açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılması bekleniyor.

Törenle, Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenti teşriflerini heyecanla beklediklerini söyledi. Siirt’in Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Siirt ile çok özel bağları var. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Siirtli olması, okuduğu bir şiir yüzünden hapis yatması ve Siirt’ten seçilmesi hem kendi siyasi hayatında hem de demokrasi hayatında çok önemli mihenk taşıdır. Siirt olarak bizler de halkımızı Sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmayı bekliyoruz.”

Yeraltı ve yer üstü kaynakları işlendi

Kentte çok ciddi kamu yatırımlarının olduğuna dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde son 3 yılda tamamlanan özel ve kamu yatırımlarının açılışlarının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, “İlin ve bölgenin terör örgütü PKK’dan temizlenmesiyle yer altı ve yer üstü kaynakları işlendi. Kentte tarım, hayvancılık ve turizm sektörünün gelişmesi ve madenlerin işlenmesi noktasında çok önemli özel sektör yatırımları gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisinin açılışının da yapılacağını belirten Hacıbektaşoğlu, tesiste deneme üretiminin başladığını, çok önemli bir yatırım olduğunu aktardı. Tesisin Türkiye’nin ilk çinko izabe tesisi olduğuna dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, Türkiye’nin bu konuda çinko ihtiyacını yurt dışında karşıladığını, yatırımla ilk planda 30 bin, tamamlandığında 90 bin ton yıllık çinko levha üretimi yapılacağını belirtti. “İlk planda 30 bin ton üretim ile yaklaşık 230-240 milyon dolar bir üretim gerçekleştirecek ve bu para dışarıya gitmeyecek, ülkemizde kalacak” diyen Hacıbektaşoğlu, tesisin katma değeri çok yüksek bir yatırım olduğunu, tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari’de 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurguladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, “Bu yatırımın tamamlayıcı yatırımları var. Aynı zamanda sülfürik asit kurşun fabrikası ve kireç fabrikası tamamlayıcı yatırımlar olarak gerçekleşecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla toplam 250 milyon dolarlık bir yatırımın yapılacak.” dedi.

Zarova Köprüsü'nün açılışı yapılacak

Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan ve kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü’nün de açılışının yapılacağını bildiren Hacıbektaşoğlu, köprünün çok büyük ve öne çıkan bir yatırım olduğunu, bu açılışla Siirt-Eruh yolunun tamamlanacağını ifade etti. Açılışlar arasında Şirvan Barajı ve HES’in de bulunduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, “2 milyar 500 bin liranın üzerinde 75 kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışları yapılacak” ifadesini kullandı.

Kızlar Tepesi Parkı Siirt'in sosyal yaşamına renk kattı

Siirt’te Kızlar Tepesi Parkı, 3 dönüm alanda kurulan gölet, amfi tiyatro, yürüyüş parkurları, dinlenme, macera parkı ve sosyal tesis alanlarıyla vatandaşlara kapılarını açtı. Siirt Belediyesi, vatandaşların konforlu yaşamla buluşması için yeşil alan oluşturma ve park yapma çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle 2017’de yapımına başlanan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun girişimleriyle tamamlanarak hizmete açılan Kızlar Tepesi Parkı da ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.

Kent sakinlerinin beğenisini kazandı

Kente hakim tepede yer alan yaklaşık 40 dönüm alana sahip olan park, 3 dönüm alanda kurulan gölet, amfi tiyatro, yürüyüş parkurları, dinlenme, macera parkı ve sosyal tesis alanlarıyla kent sakinlerinin beğenisini kazandı. Hacıbektaşoğlu, devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Belediye başkan vekilliğine görevlendirildikten sonra parkla ilgili eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, “Eksiklikleri gidererek burayı işletmeye karar verdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre beklendi. Parkımız bazı bölümleri dışında vatandaşımızın hizmetine açıldı” dedi.

Parkın, kentin en güzel yerinde yer aldığını anlatan Hacıbektaşoğlu, yeşil alanın hizmete girmesinin vatandaşlar açısından önemli olduğunu dile getirdi.Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti: “İnsanlarımız nefes alacak, istirahat edecek. İl dışından gelecek misafirlerini gönül rahatlığıyla ağırlayabilecekler. Parkımızda 7’den 70’e herkesin çoluğuyla çocuğuyla haftanın herhangi bir saati gelip yemek yiyebileceği, çayını içebileceği, istirahat edebileceği mekanlar oluşturdu. Bu da Siirt’in aynı zamanda sosyal ve turizm kapasitesine önemli bir destek oldu.”

“Siirt’e gelen her kuruş Siirtliler için harcanacak”

Hacıbektaşoğlu, Siirtlilerin hizmetlerin en iyisi ve en kalitelisine layık olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bölgeye yatırım noktasında her türlü desteği verdiğine dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu: “Siirt’e gelen her kuruş Siirtliler için harcanacak. Her şeyin başı huzur. Huzur var hayat var. Allah’a şükür bugün tüm bu çalışmaları yapabiliyorsak, vatandaşımız huzurla iş yerinde, evinde, tarlasında, sürüsünün başında, bağında, bahçesinde üretimini, hayatını devam ettiriyorsa huzur sayesindedir.”

Siirt'te Hz. Fakirullah Caddesi (Güres) için geri sayım başladı

Siirt Belediyesi tarafından yapım inşaatı hızla devam eden Hz. Fakirullah (Güres) Caddesi iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 750 metre uzunluğundaki Hz. Fakirullah Caddesinde içme suyu, yağmur suyu, atık su hatlarının yenilenmesi, internet ve ışıklandırma alt ve üst yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı caddede çevre düzenlemesi çalışmalarında da sona gelindi.

Kentin vizyon projeleri arasında yer alan cadde üzerinde Siirt Belediyesi tarafından 24 farklı bitki türü ve yaklaşık 130 adet büyük boy ağaç dikimi gerçekleştirildi. Işıklandırma çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda cadde ortasında eskiden var olan iş yerleri yerine süs havuzları ve yeni ağaçlar dikildi. Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’in sosyal, ekonomik ve kültür yaşamına çok önemli bir değer katacak, ‘Hz. Fakirullah Caddesi’ Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nde sona doğru yaklaşıldığını, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hedeflerinin caddesinin bir an önce Siirtlilerin hizmetine sunmak olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Kentin vizyon projesi olan Hz. Fakirullah Caddesi alt yapı ve yenileme çalışmaları sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın gösterdikleri sabır ve hoşgörüden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Kentin sosyal, ekonomik, kültür ve sanat yaşamına çok büyük bir değer katacak olan caddenin biran önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırıldığına dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, “Daha yaşanılabilir bir Siirt için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

Yeni mezbahane çalışmaları devam ediyor

Siirt Belediyesi, modern mezbahane inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gökçebağ yolu girişi Hayvan Borsası binası yanında bulunan arazide yapımı devam eden yeni mezbahane binasının tamamlanmasıyla daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kesim yapılacağı belirtildi.

Yeni mezbahane, içerisinde küçük ve büyükbaş hayvan kesim alanlarının farklı farklı yer alacağı şekilde projelendirildiği belirtildi. Yeni mezbaha binası inşaatı için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Siirt Valisi/ Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde çalışmaların devam ettiğini, modern mezbaha tesisi ‘Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları’ yönetmeliklerine uygun olarak Avrupa Birliği standartlarında hizmet verileceğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, “Günlük 400 küçükbaş, 100 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak yeni mezbaha, Siirt ve çevresindeki hayvan üreticileri ile et işletmecilerinin ihtiyacını karşılayacak. İçinde otomatik kesim sistemi ve soğuk hava depolarının da olacağı yeni modern mezbaha Siirt’in en büyük sorununu ortadan kaldırmış olacak” dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt programında açılışı yapılacaktır.