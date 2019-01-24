Türkiye’nin ilk canlı 5G arama testi Turkcell’den

Turkcell, 5G alanındaki çalışmalarını daha da hızlandırdı. Turkcell, Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde Türkiye’de ilk kez 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G bağlantısı testini İstanbul’da başarıyla gerçekleştirdi.

Sonuç başarılı

Türkiye’de bir ilk olan ve dünyada az sayıda operatörün gerçekleştirebildiği bu canlı bağlantıda Turkcell 5G test şebekesi üzerinde Ericsson’un radyo erişim çözümü, bulut çekirdek sistem çözümleri ve ekosistem iş ortakları tarafından sağlanan test cihazı kullanıldı. Veri iletimleri, henüz 5G teknolojisini destekleyen ticari terminal bulunmadığından Intel® 5G Mobil Deneme Platformu cihazı ve Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanılarak gerçekleştirildi. İstanbul’da yapılan bu testlerde 5G sistemleri, Turkcell’in 4.5G şebekesi ile birlikte çalıştırıldı ve Turkcell 4.5G şebekesinin 5G hazırlığı da başarıyla test edilmiş oldu.