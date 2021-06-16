Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Türkiye'nin Galler karşısında oynayacağı ilk 11 belli oldu.
EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Umut, Okay, Ozan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Gareth Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Page
STAT: Baku Olympic Stadium
SAAT: 19:00
HAKEM: Artur Dias
YAYIN: TRT 1