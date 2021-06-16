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Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Spor Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Spor

Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

Türkiye'nin Galler karşısında oynayacağı ilk 11 belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 18:40:00 - 2021-06-16 18:42:15
Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Umut, Okay, Ozan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Gareth Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore
​TEKNİK DİREKTÖR: Robert Page

STAT: Baku Olympic Stadium
SAAT: 19:00
HAKEM: Artur Dias
YAYIN: TRT 1

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