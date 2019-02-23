Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, ikinci sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'nda olduğunu belirten paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabında, “Denizlerimizde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak ikinci sondaj gemimiz Çanakkale Boğazı’nda. Hem kara hem de denizlerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın hizmetine sunacağız. Varsa mutlaka bulacağız” paylaşımında bulundu.

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