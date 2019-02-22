Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'nda

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'nda olduğunu bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak ikinci sondaj gemimiz Çanakkale Boğazı'nda. Hem kara hem de denizlerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın hizmetine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

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