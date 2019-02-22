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Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'nda

22 Şubat 2019 Cuma 12:36
Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'nda

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'nda olduğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak ikinci sondaj gemimiz Çanakkale Boğazı'nda. Hem kara hem de denizlerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın hizmetine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:36
  1. Çanakkale Boğazı
  2. Deepsea Metro-1
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. sondaj gemisi

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