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Spor Türkiye'nin iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hasreti sürüyor
Spor

Türkiye'nin iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hasreti sürüyor

Beşiktaş'ın elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sadece Medipol Başakşehir'le temsil edilecek Türkiye, 13 sezondur Avrupa'nın en büyük kupasına iki takımla katılamıyor - En son 2007-2008 sezonunda iki takımla "Kupa 1"de temsil edilen Türkiye, bu başarıyı 28 sezonda sadece 5 kez yakalayabildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:34:31 -
Türkiye'nin iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hasreti sürüyor

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Türkiye, futbolun kulüpler bazındaki en üst seviyesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılma hasretini yine dindiremedi.

Beşiktaş'ın 2. eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a elenmesiyle, "Kupa 1"de bu sezon sadece Medipol Başakşehir'le temsil edilecek Türkiye, 13 sezondur Avrupa'nın en büyük kupasına iki takımla katılamıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla iki takımla katılabildi.

Türk takımları, 28 sezonun sadece 5'inde iki takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabildi.


- Son olarak 2007-2008 sezonunda iki takım


Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2007-2008 sezonunda iki takımla gruplarda yer aldı.

Söz konusu sezonda şampiyon Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş ön eleme turlarını geçerek grup aşamasına dahil oldu. Daha sonra bu başarı tekrarlanamadı ve Türkiye gruplarda hep tek takımla temsil edildi.

Daha önce 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004'te Galatasaray ve Beşiktaş birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe 2001-2002, Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de "Kupa 1"de birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.


- Şampiyonlar vize alıyor


Süper Lig ikincisinin ön elemeler oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 12 sezonun 10'unda sadece lig şampiyonları gruplara kalabildi.

Söz konusu dönemde 2009-2010, 2016-2017, 2017-2018'de Beşiktaş, 2010-2011'de Bursaspor, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020'de Galatasaray, 2020-2021'de ise Medipol Başakşehir lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almaya hak kazandı.

Fenerbahçe ise 3 Temmuz 2011'deki şike iddialarına yönelik açılan soruşturmada UEFA'dan ceza aldı ve organizasyona dahil edilmedi. Fenerbahçe'nin yerine 2011-2012'de Trabzonspor gruplara katıldı. Lig şampiyonu Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle 2014-2015'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına Galatasaray doğrudan katıldı.

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