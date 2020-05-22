Türkiye’nin iki kez uçak gönderdiği Adisson hastası gencin tedavisi sürüyor

Ziyaret için gittiği Sırbistan’da 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan ve yaklaşık 40 günlük tedavinin ardından Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen 28 yaşındaki Mahmut Altın’ın tedavisi sürüyor.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü ağabeyi Şehmuz Altın’ın yanına giden 28 yaşındaki Çorumlu Mahmut Altın, kısa bir süre sonra rahatsızlanarak orada hastaneye kaldırılmış, nadir görülen böbrek üstü bezlerinin salgılama yetersizliği (adisson) teşhisi konulmuştu. Çocuklarının Sırbistan’da rahatsızlığını öğrenen aile Türkiye getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MÜSİAD Sırbistan Temsilcisi Cengiz Tufan ile Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in devreye girmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla da Sağlık ve Dışişleri Bakanlığının yaptığı görüşmeler sonucu talihsiz gencin ülkeye getirilmesi kararlaştırıldı.

Altın için Türkiye iki kez Sırbistan’a uçak gönderdi

Tedavisi süren genç için Sırbistan’a ambulans uçak gönderildiği esnada Altın’ın kalp krizi geçirmesi sonucu sağlık durumu ciddileşti. Belgrad’da günlerce tedavisi süren ve yoğun bakımda bulunan Altın’ı getirmek için kaldırılan ambulans uçak, oradaki doktorların risk görmesi üzerine geri döndü. Altın’ın sağlık durumunu yakından takip eden Sağlık Bakanlığı yetkilileri Çorumlu gencin değerlerinin iyiye gitmesi üzerine 13 Mayıs’ta ikinci kez Belgrad’a uçak gönderdi. Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla sabaha karşı Amasya Merzifon Havalimanı’na getirilen Altın, oradan da ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tekrar tedavi altına alındı.

Sağlık durumu yakından takip ediliyor

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahmut Altın’ın tedavisi sürerken, başta milletvekili Erol Kavuncu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli hastanın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Hastaneye ilk geldiğinde entübe cihazına bağlı olan Altın, yapılan tedavilere olumlu cevap verirken, bu cihazdan da kurtulmayı başardı. Altın’ın ayrıca akciğerlerinde oluşan enfeksiyonda da gerileme olduğu belirtildi.

Annesi 2 ay sonra ilk kez çocuğunu ekrandan gördü

Adisson hastası Altın’ın sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine anne Satı Altın, eşi Arzu Altın hastaneyi ziyaret etti. Burada Milletvekili Kavuncu ve hastane yöneticileri ile görüşen anne Altın’a oğlunun sağlık durumu hakkında Başhekim Yardımcısı Mehmet Yalvaç bilgi verdi. Anne ve eş, uzun bir aradan sonra yoğun bakımda tedavi gören altın’ı televizyon ekranından gördü. Altın’ın birkaç gün daha yoğun bakımda kalacağını dile getiren Dr. Yalvaç, hastanın kendisini toparlamasını bekleyeceklerini söyledi. Geldiği andan itibaren Altın’ın durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Yalvaç, hastanın entübeden kurtulurken bulgularının geldiği günden iyi durumda olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür eden anne Satı Altın, “Tüm doktorlarımız, milletvekilimiz Erol Kavuncu ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz. Allah yardımcımız olsun. Ben rahatsızım. Oğlum buraya gelince çok memnun oldum. Allah’ım onunla. Dua edip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Allah devletimize zeval vermesin”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise, herkesin farklı imtihanlarının bulunduğunu belirterek, “Bu yaşanacakmış. Olağanüstü bir dönem. Dünya virüs salgını nedeniyle kırılıyor. Allah’a hamd olsun. Cenabı hak annemizi vesile kıldı. Sonra herkes yardımcı oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet herkese yardım elini uzatıyor. Allah’a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sağlık ve Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle evladımızı getirdik. Seferber olarak her türlü müdahaleyi yaptılar.doktorlarımız tıbbı açıdan her şeyi yapıyorlar. Biz de dua edeceğiz” dedi.