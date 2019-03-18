Türkiye'nin İHA filosu Yunanistan'ı çıldırttı

Türkiye’nin savunma sanayiinde kendi göbeğini kendi keserek yerli ve milli hamlelere ağırlık vermesi, Yunanistan basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Hava filosunu insansız hava araçları (İHA) ile donatan Türkiye’nin bu hamlesine karşı Yunanistan’ın bakım ve yakıt maliyeti açısından İHA’larla karşılaştırılmaları mümkün olmayan F-16 savaş uçaklarını havalandırmak zorunda kalması, Yunanistan basınını “Türkiye’nin İHA filosu, Yunanistan’a pahalıya mâl oluyor” başlığını atmak zorunda bıraktı.

"Filo, Yunanistan’ı tahrik ediyor"

Söz konusu İHA’ların “Ege’de oyunun kurallarını Yunanistan aleyhinde değiştirdiğini” yazan Ethnos gazetesi, “Son model kamera ve füzelerle donatılmış Türk yapımı insansız hava araçlarının mızrak ucu olduğu bir filo, Yunanistan’ı tahrik ediyor.” satırlarına yer verdi.

Yunanistan Silah Kontrol Merkezinden Nikolaos Paunis, Ethnos gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye’nin elinde operasyonel olarak hazır durumda bulunan 75 adet insansız hava aracı bulunduğunu belirtti.

İHA’ların Türkiye’nin elinde “düşük maliyet gücünün çarpanı” olarak işlev gördüğünü söyleyen Paunis, “Bu durum, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri için ölümcül bir tehdit oluşturuyor.” sözlerini kullandı.

Yunanistan’ın Türkiye’ye ait İHA’ları engellemek için bakım maliyeti ve ağır bir yakıt külfeti olan F-16 savaş uçaklarını kaldırmak durumunda olmasının kendileri için çok acı bir durum olduğu ifade edilen haberde, Yunanistan’ın da az sayıda İHA’ya sahip olduğunu, fakat bunların taarruz özelliğine sahip olmadıkları aktarıldı.

Türkiye’nin elinde Bayraktar ve ANKA’lar olduğunu ve bunların Afrin’de başarıyla kullanıldığını belirten gazete, bunların yanı sıra taktik savaş uçağını andıran Akıncı, hedefin üzerine kamikaze gibi kilitlenen Alpagu, Kargu ve Togan ile keşif uçuşları için kullanılacak olan Karayel İHA’nın geliştirilmekte olduğunu aktardı.

Yunan Ethnos gazetesinde Türkiye’nin İHA filosuyla ilgili olarak şu yorumlara yer verildi:

“Ankara bu şekilde, insan kaybını veya hatasını tehlikeye atmadan, “masrafsız” bir şekilde sabitleşmiş gri taleplerini ve Yunan egemenlik haklarına itiraz uygulamalarını güçlendirmektedir.

İHA’lar füze atabiliyor, operasyon merkezlerine alanın gerçek zamanlı görüntüsünü aktararak “düşmanı” takip edebiliyor, bilgi toplayabiliyor. Ayrıca Türkiye’nin Ege’de genişlik ve yetkisine itirazda bulunduğu arama ve kurtarma operasyonlarına katılabiliyorlar.

Bizim için acı olan husus, Yunan Hava Kuvvetlerinin, Türk İHA’larını engellemek için, pilotu olan, bakım maliyeti hiç de düşük olmayan ve ağır bir yakıt külfeti olan F-16’ları “kaldırıyor” olmasıdır.

Tabi, Yunanistan da İHA’lara sahip ve ama bunlar sayıca az ve taarruz özelliğine sahip değiller: 1980’li yıllarda geliştirmeye başlandığından ama gerektiği kadar gelişmeyen, eski “ağrılı” bir hikaye olan Yunan yapımı “Pigasos”lar, Fransızların kocaman “Sperwer”leri ve İsrail’den kiralık ve en moderni olan “Heron”lar. Sayıları ise 30 civarında. Bu arada Yunanistan’da konuşlanan, ihtiyaç duyulduğunda barışçıl amaçlarla Yunan makamlarına katkıda bulabilecek olan Amerikan güçlerine ait “MQ-1 Predatorlar” tipi İHA’lar da bulunmaktadır.”