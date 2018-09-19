Türkiye'nin iade ettiği terörist idam edilecek!

Irak yargısı, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 'baş yardımcılarından' biri hakkında, terörizm ile ilgili suçlamalar nedeniyle idam kararı verdi.

TÜRKİYE TARAFINDAN İADE EDİLMİŞTİ

İsmail Elvan Selman El İtavi isimli DEAŞ üyesi bu yılın başlarında Türkiye tarafından Irak'a iade edilmişti. El İtavi, örgütün Suriye'de dağıtılması sonrası kaçarak Türkiye'ye gitmişti.

BAĞDADİ'NİN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Abdül Sattar Bayraktar isimli savcılık sözcüsü idam kararı ile ilgili, "Bağdat'taki Karkh ceza mahkemesi, DEAŞ liderliğinin en bilindik isimlerinden biri olan ve Bağdadi'nin yardımcısı olarak görev yapan kişiyi asılarak idama mahkum etti" dedi.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Bir Iraklı yetkili, El İtavi'nin, ABD, Irak ve Türk istihbarat birimlerinin ortak operasyonu ile Şubat ayında yakalandığını açıkladı. Irak'ın Ramadi kentinde doğan İtavi'nin, bazı görevlerin yanında örgütün dini fermanlarından sorumlu bakanlık görevini yürütmekle de suçlanıyordu.

BAĞDADİ'NİN SURİYE'DE SAKLANDIĞINA İNANILIYOR

Irak, üç yıl süren askeri operasyonların ardından 2017 Aralık ayında, DEAŞ'a karşı zafer ilan ettiğini duyurdu. Iraklı bir istiharat yetkilisi Mayıs ayı içinde yaptığı açıklamayla, daha önce çeşitli kereler öldürüldüğü iddia edilen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hayatta olduğunu ve Irak sınırının Suriye tarafında saklandığını açıklamıştı.