Türkiye’nin her yanındaki STK’lar sokağın nabzını Kurtulmuş’a aktardılar

YENİ AKİT ANKARA

Kurtulmuş’un çalışma ofisinde yapılan görüşme 1.5 saat kadar sürdü. STK temsilcilerinin sorun ve önerilerini tek tek not alan Numan Kurtulmuş, kendisine iletilen konuları AK Parti yönetiminde gündeme getireceği sözünü verdi. Kayseri’yi temsilen Ahmet Taş ve Mehmet Karakaş, Konya’yı temsilen Sami Sorgun, Adana’yı temsilen Mahmut Eraslan, Antalya’yı temsilen Alpaslan Aslan, Adapazarı’nı temsilen Gazanfer Üvez, Van’ı temsilen Ertuğrul Balibey, Ankara’yı temsilen Osmanlı Yurt ve Mesut Çaça görüşmeye katıldılar, görüş ve önerilerini dile getirdiler. Buluşmada Kayseri milletvekili İsmail Emrah Karayel de ev sahibi olarak bulundu. Kurtulmuş’un konuşmasından sonra söz alan Sami Sorgun, toplantıya davetleri için Kurtulmuş’a, katılımları için de STK temsilcilerine teşekkür etti. Diğer STK temsilcileri sırayla söz alarak çözüm bekleyen konularla ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

LGBTİ ciddi tehdit

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar ve Mazlumder Şube Başkanı Ahmet Taş ise, ülkede çözüm bekleyen ve kendilerinin de katkı verebileceği konuları gündeme getirerek, şunları sıraladı: “Nüfus artışındaki hızlı düşüş, evliliklerin azalıp nikahsız birlikteliklerin artması başta kadın erkek ilişkilerindeki ahlaki çöküntü, LGBT, cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik akımının gündeme alınıp çözüm yollarının aranacağı sivil toplum ve ilgili bakanlıkların katılacağı çalıştayların yapılması.

Göçmenler sorun

Sığınmacı ve muhacirlerin kısa yoldan entegre edilmeleri, onların eğitim, istihdam, güvenlik, sosyal ve ekonomik hakları konusunda hükümet ve valilikler indinde çalıştaylar, danışma ve istişare kurulları oluşturulması.

İstişare kültürü genişletilmeli

Her il ve ilçede Vali ve Kaymakamlar ile belediye yetkililerinin ve tabanı olan sivil kurumların katılacağı il ve ilin sorunlarının masaya yatırılıp, tartışılıp çözüm aranacağı yılda 3 defa olmak üzere istişare toplantısı yapılması, görüşme konuları ve alınan kararların kamuoyuna duyurulması. AK Parti il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri devamlı halkın içinde olmalı problemlere, şikayetlere duyarsız, ilgisiz kalmamalıdır. Yılda en az 3 defa halkın temsilcileri ile bir araya gelip istişari toplantılar yapmalıdırlar. Emekli olmuş dinç vatandaşların hayattan kopmaması ve ülke için verimli kılınması adına Milli Eğitim, Tarım, Kültür Bakanlıkları, sivil kurumlar, Aile Bakanlığı ve belediye yetkililerinin katılımı ile istişare ve çalıştaylar yapılarak onların hayata tutunmalarını sağlayacak projeler yapılması.

Mazlumların davaları bitmeli

Tüm ülkede devlet hizmetleri ve görevlilerinin sıkı ve ciddi bir denetime tabi tutulması, suistimal, ahlaksızlık, genel ahlak ve diğer toplum değerlerine aykırı icraatlar ve bunları yapanların adalet önüne çıkarılması. Sivas davası, 28 Şubat davası, genç evlilik mahpusları, 1990 - 2000 yılları arasındaki faili meçhul cinayetler, Muhsin Yazıcıoğlu’nun katledilmesi, Eşref Bitlis Paşa’nın katledilmesi, 2011 Uludere katliamı gibi adalet bekleyen dosyaların yeniden açılması ve adalet beklentilerine cevap verilmesi. Yabancı üniversite öğrencilerinin yıllık eğitim katkı paylarına yapılan yüzde 300-500’lük fahiş artışların yeniden gözden geçirilmesi. Valiliklerde kurulan İl İnsan Hakları Kurulları ve sığınmacılar için oluşturulan danışma kurullarının çalışır ve iş yapar hale getirilmesini öneriyoruz.”