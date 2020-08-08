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Teknoloji

Türkiye'nin hava savunmasında kritik öneme sahip... Göreve başladı

Türkiye'nin hava savunma şemsiyesinin önemli bir parçası olan "Korkut" ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. HAVELSAN tarafından geliştirilen "Korkut Eğitim Simülatörü", Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Hava Savunma Eğitim Merkezi'ne kuruldu. Simülatör sayesinde mermi ve hava araçlarının yüksek maliyetler gerektiren kullanımına gerek kalmadan gerçeğe yakın tehdit ortamında, unsur sayısı ve saha kısıtları olmadan kullanıcı eğitimleri verilebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:32:00 -
Türkiye'nin hava savunmasında kritik öneme sahip... Göreve başladı

Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında görev alan Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin eğitim simülatörü hizmete girdi.

HAVELSAN, Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Hava Savunma Eğitim Merkezi'nde (HSEM) kullanılmak üzere Korkut Eğitim Simülatörü'nü (Korkut-ES) geliştirerek kullanıma sundu.

"Korkut Seri Üretim Sözleşmesi" Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016 tarihinde imzalandı.

Envantere girmeye başladı

 

Türkiye'nin hava savunma şemsiyesinde kritik öneme sahip olan "Korkut"lar geçen yıl envantere girmeye başladı. ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu projede, HAVELSAN da alt yüklenici olarak Korkut-ES'i geliştirdi.

Korkut-ES, 6 farklı hava savunma ve komuta kontrol sisteminin bağımsız ya da tümleşik konfigürasyonda eğitimlerinin verilmesini sağlayacak.

HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilerek Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Hava Savunma Eğitim Merkezi'nde kurulan Korkut-ES, HSEM'in ilk bileşeni olma özelliğini de taşıyor.

Korkut-ES sayesinde gerçek sistem, mermi ve hava araçlarının yüksek maliyetler gerektiren kullanımına gerek kalmadan gerçeğe yakın tehdit ortamında, unsur sayısı ve saha kısıtları olmadan kullanıcı eğitimleri verilebilecek.

Korkut-ES, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde geliştirilen yerli ve milli sistemlerin kullanıcı eğitimlerinin verilmesini sağlayacak önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

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Yorumlar

Deniz

Milli yerli silah sanayii geliştiren yapanlardan Allah razı olsun ne kadar milli yerli olursak hiç bir güç karşımıza çıkamaz  
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