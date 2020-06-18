Türkiye’nin hamlesini hazmedemeyen BAE’den tuhaf açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve İran'ın Irak topraklarındaki operasyonlarının kınandığı belirtildi.

Bu hafta başında TSK tarafından başlatılan operasyon ile, hem havadan hem de karadan, terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde ağır darbeler indirildi.

Bu durumdan rahatsız olan ve konu ile alakalı açıklama yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, "BAE, kardeş Irak'taki Türkiye ve İran müdahalelerini kınıyor. Kuzey Irak'taki bombalamalar, kardeş Arap ülkesinin egemenliğini ihlal ediyor ve masum sivillerin arasında terörün yayılmasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

PKK/YPG'ye el altında yaptığı yardımlarla bilenen BAE, tarafları, Irak'ın egemenliğine saygı göstermeye, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit edebilecek tüm eylemleri durdurmaya çağırdı.

Türkiye'nin operasyonu sonrası açıklama yapan Irak Ordusu, Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasına girmesini kınadıklarını, bunun kışkırtıcı bir eylem olduğunu ve egemenlik ihlali anlamına geldiğini belirtmişti. Arap Birliğinden yapılan açıklamada ise, Irak'ın kuzeyindeki "Türk askeri operasyonunu kınıyoruz" denilmişti. Açıklamada, "İster Suriye, Libya ya da Irak'ta olsun, Arap topraklarına Türk askeri müdahalesi, Arap ülkelerinde endişe, ret ve onaylanmama kaynağı haline geldi" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Haber7