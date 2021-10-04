Türkiye'nin hamlesi sonuç verdi... İpini çektiler

Orta Doğu coğrafyasında, son yıllardaki iç çatışma, darbe ve ayrışmalarda izi bulunan "karanlıklar prensi" şeklinde nitelenen "Türk düşmanı" Muhammed Dahlan'la ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önemli bir karar aldığı ortaya çıktı.

BAE'deki faaliyetleri durduruldu

Arap basınında yer alan haberde, BAE yetkililerinin Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan'ın ülkedeki tüm siyasi, medya ve güvenlik faaliyetlerini durdurma kararı aldığını yazdı. Abu Dabi'nin Filistin, Mısır, Sudan, Rönesans Barajı ve İsrail'le ilgili dosyalarda faaliyet yürüten Dahlan'ın mali ödeneklerini kestiği ifade edildi.

BAE'den izin almadan yurt dışına çıkamayacak

Diplomatik kaynaklara göre Abu Dabi'nin El Fetih'ten ihraç edilen Dahlan'ı yeni talimatlara uyması, medyada yer almaması, yardımcılarıyla özel toplantılar yapmaması ve ayrıca evinden dışarı çıkmaması gerektiği konusunda bilgilendirdiği öğrenildi. BAE makamlarından izin almadan Dahlan'a yurt dışına çıkmaması emri verildi.

Dahlan'ın bir nevi ev hapsine alındığı ve konutunun önündeki güvenlik görevli sayısının artırıldığı belirtildi. Kendisinin ve ailesinin hareketlerinin izlemeye alındığı da haberde yer aldı.

Dahlan kararında Türkiye etkisi

Arap basını, BAE'nin Dahlan konusunda aldığı kararın Türkiye, Filistin ve Mısır'ın talebi üzerine geldiğini belirtti. Ayrıca haberde Dahlan kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'la yaptığı görüşme sonrası gelmesine dikkat çekildi.

Dahlan kimdir?

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde 1961'de dünyaya gelen Dahlan, Fetih Hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleri ile tanıştı. Dahlan girdiği İsrail hapishanelerinde İbranice öğrendi.

1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve Mossad'ın yanı sıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.

ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti.

Dahlan'ın "kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı" iddiaları da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih Hareketi saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir iç çatışma" başlattı.

Hakkındaki "Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti.

15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı

Muhammed Dahlan, Türkiye'de "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek", "askeri ve siyasal casusluk" gibi suçlamalarla Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklenmişti.

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