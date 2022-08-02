Türkiye'nin hamlesi sonuç verdi... Fiyatlar resmen çakıldı

Türkiye'nin başarılı diplomasi atağıyla Rusya ile Ukrayna arasında varılan tahıl koridoru anlaşması etkisini hemen gösterdi. Rus işgali sonrası ilk tahıl sevkiyatını yapan gemi Ukrayna'dan yola çıkar çıkmaz tarım emtialarında gerileme yaşandı.

Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Birleşmiş Milletler anlaşması ile 26 bin ton mısır taşıyan Razoni gemisi Lübnan'daki Trablus limanına doğru yola çıktı ve tüm tarım emtiaları yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşadı.

Chicago'da işlem gören buğday vadeli işlemleri yüzde 2.38 düşüşle 788 dolara inerken, mısır vadeli işlemleri yüzde 2.5 düştü. Her iki emtia fiyatı da, Rusya'nın işgalinden sonra bir artış yaşadı ancak yıl başındaki seviyelerine yaklaştı.

Soya fasulyesi fiyatları 7 günün ardından ilk defa düşerken soya yağı fiyatları da beş günün sonunda ilk gerilemesini yaşadı. Soyada da düşüş yüzde 2'yi aştı.

9 milyon ton artış

Güvenlik koridorunun Ukrayna'nın mısır ihracatını 9 milyon tondan 18-22 milyon tona çıkarabileceği belirtiliyor. Analistler, bu 9 milyon tonluk rakamın ne kadar büyük olduğunu anlatmak için ABD ve AB'de yaşanan son sıcak hava dalgasında kaybedilen ekin miktarıyla aynı büyüklükte olduğunun altını çiziyor.

İhracatı yaptırımlardan etkilenen Rusya ve Ukrayna, dünya buğdayının dörtte birinden fazlasını sağlıyor ve Rusya önemli bir gübre tedarikçisi. Ukrayna ayrıca arpa, mısır ve ayçiçeğinin önde gelen ihracatçısı.

Ukrayna'nın limanlarını ihracata açan anlaşmaya paralel bir mutabakat, Rusya'nın tahıl ve gübre ihraç etmesini sağlayarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, pazar ve çiftçiler üzerindeki baskıyı daha da hafifletecek.

20 milyar dolarlık ihracat

Tahıl ihracatı anlaşmasının Ukrayna için olduğu kadar uluslararası pazarlar için de önemli ekonomik sonuçları olacak. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi geçen hafta Ukrayna'da depolanan 10 milyar dolar değerinde tahıl olduğunu ve gelen hasatın bu miktara 20 milyar dolar daha ekleyeceğini söyledi.