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Dünya Türkiye'nin hamlesi planlarını altüst etmişti! Sisi kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi planlarını altüst etmişti! Sisi kararını dünyaya ilan etti

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, darbeci Sisi'nin başında olduğu Hafter destekçisi Mısır'ın Trablus'ta büyükelçilik açacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 11:14:00 -
Türkiye'nin hamlesi planlarını altüst etmişti! Sisi kararını dünyaya ilan etti

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, Kahire'deki temasları kapsamında Mısırlı yetkililer ve Arap Birliği Genel Sekreteri ile ülkesindeki son siyasi gelişmeleri görüştü.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Arap Birliğinin dışişleri bakanları seviyesinde Kahire'de düzenlediği olağan dışı toplantısına katılan Siyale, Mısır Genel İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Siyale, Mısır Genel İstihbarat Başkanı Kamil ile Libya'daki siyasi sürecin gidişatını ve Cenevre Siyasi Diyalog Forumunda alınan kararları değerlendirdi.

Mısır yakında Trablus'ta elçilik açacak

Libya Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüşmesinde, yeni yürütme otoritesinin seçilmesinin ülkenin statü ve konumunu eski haline getirmek için atılan ilk adım olduğunu söyledi.

Şukri de Libya'daki geçici yürütme otoritesi için iyi dileklerini ifade etti ve Mısır'ın iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmak için yakında Trablus'ta elçilik açacağını kaydetti.

Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü

Siyale, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile de bir araya geldi.

İkili görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Ebu Gayt, Libya'da seçilen yeni geçici hükümetin 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi başarıyla yönetmesi temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan, Irak ve Cezayir dışişleri bakanları Arap Birliği toplantısında, Libya Başkanlık Konseyi ve yeni Başbakan'ın seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, seçilen yürütme otoritesini desteklemeye hazır olduklarını belirtmişti.

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