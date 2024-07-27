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Dünya Türkiye'nin hamleleri sonuç verdi! KKTC'yi tanıdılar, Rumlar çılgına döndü
Dünya

Türkiye'nin hamleleri sonuç verdi! KKTC'yi tanıdılar, Rumlar çılgına döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-27 09:00:00 -
Türkiye'nin hamleleri sonuç verdi! KKTC'yi tanıdılar, Rumlar çılgına döndü

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmasına ilişkin aktif bir diplomasi uyguladığı dönemde, Alman ARD1 televizyonu KKTC'nin haritasına yer verdi. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünü anlatan programda KKTC'ye sansür uygulanmazken, Rum basını bu durum karşısında küplere bindi.

Alman devlet televizyonu ARD 1, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin haberde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yayınında yer vermesi dikkati çekti.

Türkiye tarafından KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasına ilişkin aktif bir diplomasi uyguladığı bir dönemde gelen yayın, Yunanistan ve Rum yönetiminde paniğe sebep oldu.

KKTC VE RUM KESİMİ AYRI AYRI GÖSTERİLDİ

Alman ARD 1 televizyonunda haberin sunulduğu esnada arka planda Kıbrıs adasının, KKTC ve Rum kesiminin ayrı ayrı gösterildiği haritalarına yer verildi.
Haberde, geçmişte muhteşem tatil bölgeleriyle ünlü olan adanın harekat sonrası bölünmüş olduğu ve bazı kasabaların insansızlaştırıldığı belirtilirken, ada sakinlerinden "savaşın ayırdığı eski komşular" olarak bahsedildi.
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Haberde ayrıca, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamaları resmi sıfatıyla yer aldı.

RUM BASINI RAHATSIZ OLDU

Avrupa'da KKTC ile ilgili çıkan haberler, Rum basınını rahatsız ederken özellikle ARD televizyonunun KKTC haritası kullanmasına büyük tepki gösterildi.

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