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Ekonomi Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 46.6 arttı
Ekonomi

Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 46.6 arttı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 12:56:00 -
Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 46.6 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) açıkladığı şubat ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerine göre, söz konusu ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.6 artarak 3.1 milyon ton oldu.

Ham çelik üretimi, yılın ilk 2 ayında da yüzde 34.5 yükselişle 6.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul çelik tüketimi şubatta yıllık bazda yüzde 11.8 yükselişle 2.9 milyon tona, ocak-şubat döneminde ise yüzde 15.7 artışla 6.4 milyon tona çıktı.

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