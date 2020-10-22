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Gündem Türkiye'nin hakkında bilgi aktarıyordu! MİT’in yakaladığı BAE ajanı tutuklandı
Gündem

Türkiye'nin hakkında bilgi aktarıyordu! MİT’in yakaladığı BAE ajanı tutuklandı

Sakarya’da MİT operasyonuyla yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına istihbarat çalışması yaptığı belirlenen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmud Ayesh Al Astal, çıkarıldığı mahkemece ‘devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme ve açıklama’ suçlarından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:30:00 -
Türkiye'nin hakkında bilgi aktarıyordu! MİT’in yakaladığı BAE ajanı tutuklandı

Müslüman Kardeşler'in düşünce kuruluşlarına BAE karşıtı muhalif gazeteci kimliğiyle sızan, muhalif Araplar ve Müslüman Kardeşler hakkında raporlama yapan Al Astal'ın, 2013 yılından beri de Türkiye'nin tüm dünyadaki ilişkileri, iç ve dış politikadaki gelişmelerini BAE'ye aktardığı ortaya çıktı.

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