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Gündem Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişme! Eylem Tok ve oğlu yakalandı!
Gündem

Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişme! Eylem Tok ve oğlu yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 19:30:00 -
Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişme! Eylem Tok ve oğlu yakalandı!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlunun yakalandığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır’a ardından ABD’ye firar eden yazar Eylem Tok yakalandı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU!

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.” dedi.
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Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini ifade etti.

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