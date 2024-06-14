Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişme! Eylem Tok ve oğlu yakalandı!
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlunun yakalandığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır’a ardından ABD’ye firar eden yazar Eylem Tok yakalandı.
BAKAN TUNÇ DUYURDU!
Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini ifade etti.
Gündem
Eylem Tok’a ABD’de sinir krizi geçirten cevap! 100 bin doları reddetti ve öyle bir şey söyledi ki…
Gündem
Tüm Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Eylem Tok ve oğlundan, kaçtıkları ABD’de yeni rezillik! Bunu yaptıkları ortaya çıktı
Gündem
Türkiye'nin konuştuğu olayda şok karar! Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren şüpheliye tahliye