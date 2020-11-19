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Ekonomi ‘Türkiye’nin gücünü tüm dünya gördü’
Ekonomi

‘Türkiye’nin gücünü tüm dünya gördü’

18. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda Albayrak Grubu ve TÜMOSAN da stant açarak çalışmalarını aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:51:00 -
‘Türkiye’nin gücünü tüm dünya gördü’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da fuarda, TÜMOSAN standını ziyaret ederek yerli ve milli çalışmaları hakkında Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat’tan ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun’dan bilgi aldığı bildirildi. MÜSİAD önceki dönem Başkanı Bolat, MÜSİAD EXPO’yu hasretle beklediğini ifade ederek, fuarın ülke ihracatını artırabilmek ve yabancı yatırımcıyı çekmek açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Pandemi krizinin Türkiye’nin sağlık alanında ne kadar gelişmiş ve ileri noktaya gelmiş olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bolat, “Sağlık sektörü, ürünleri ve hizmetleri başta olmak üzere gıda, kimyevi ürünler ve temizlik ürünleri ile lojistik ve kargo sektörünün kritik ve önemli olduğunu gösterdi. Türkiye’nin bütün bu alanlarda hem yerli hem yeterli üretime sahip olduğunu ve ihracat potansiyelinde ne kadar yüksek olduğunu dünya gördü. Gelişmiş pazarlara ve gelişmekte olan ülke pazarlarına yakınlığıyla Türkiye, hem tedarikçi ülke anlamında, hem de lojistik ve taşımacılık anlamında, çok rekabetçi bir konuma sahip” ifadelerini kullandı

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